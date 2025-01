Confira os primeiros nascimentos em Brusque de 2025

A Prefeitura de Brusque divulgou, na manhã desta quarta-feira, 8, os primeiros nascimentos em Brusque de 2025. Foram duas meninas e um menino.

Ian Carlos nasceu no dia 1º de janeiro, às 4h39, no Hospital Azambuja. Já Isabella Comandolli veio ao mundo no dia 2 de janeiro, às 14h, no Hospital Imigrantes.

Por fim, Amábile Teresa nasceu no dia 5 de janeiro, às 7h55, no Hospital Dom Joaquim.

Confira as fotos dos bebês:

Leia também:

1. Incêndio de grandes proporções atinge galpão no Bateias, em Gaspar

2. Motociclista fica ferida após colisão com carro no Steffen, em Brusque

3. Tempo: saiba como a umidade marítima irá afetar Brusque nesta quarta-feira

4. Passageira de motocicleta que morreu em acidente em Brusque será sepultada em Goiás

5. Tradicional Hotel Beira Rio está à venda em Brusque; conheça história do imóvel



Assista agora mesmo!

Fenômeno histórico: o dia que a neve cobriu parte de Guabiruba: