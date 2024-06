Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus é homenageada pela Câmara de Brusque pelo centenário do convento

A Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus foi homenageada, durante a sessão da Câmara de Brusque desta terça-feira, 11, pelos 100 anos de fundação do Convento Sagrado Coração de Jesus, celebrados no último dia 3. A iniciativa da entrega da comenda do mérito religioso foi do vereador Cassiano Tavares, o Cacá (Podemos).

O convento celebrou um século de história dedicado à formação de religiosos e também de contribuição para a cultura e educação da comunidade brusquense em geral.

Desde sua fundação, o convento passou por diferentes períodos formativos, incluindo a fundação da tipografia do Sagrado Coração, a introdução do curso de Filosofia e a construção de novos edifícios para acomodar as necessidades crescentes da congregação.

A homenagem foi entregue ao padre formador do convento, Fernando Teckler. Ele agradeceu aos vereadores pelo reconhecimento e citou a importância de vários religiosos que passaram pelo convento em um século de história.

