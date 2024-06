Mandado de busca e apreensão é cumprido na casa de professor acusado de enviar vídeo se masturbando a aluno de Itajaí

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da DPCAMI de Itajaí, cumpriu, na segunda-feira, 10, um mandado de busca e apreensão na residência de um professor suspeito de ter enviado vídeos pornográficos a um aluno de 16 anos.

A ordem judicial foi deferida pelo Judiciário após representação da Delegada de Polícia titular da DPCAMI de Itajaí. A diligência contou com a equipe de investigação da DPCAMI de Itajaí, além do apoio do Núcleo de Inteligência de Itajaí e da Polícia Científica. Aparelhos eletrônicos do suspeito foram apreendidos e encaminhados à perícia para análise.

Crime

O crime teria ocorrido no sábado, 8, quando um estudante da escola estadual Nereu Ramos, localizada em Itajaí, usou as redes sociais para denunciar que foi vítima de assédio sexual por parte do professor.

Segundo o relato feito na conta pessoal do aluno no Instagram, o incidente aconteceu às 0h do domingo, 2, quando o professor teria enviado ao garoto de 16 anos vídeos de si mesmo se masturbando e ejaculando.

O rapaz afirmou que não tinha solicitado nem dado autorização para o envio das imagens. No momento em que recebeu os vídeos e fotos, ele estava em uma festa com amigos, que se reuniram mais cedo para assistir a um jogo de futebol. Na ocasião, o professor sugeriu que se encontrassem em segredo e garantiu que ninguém descobriria.

De acordo com o comunicado, o docente teria se referido ao aluno como um “crianção”. O jovem também mencionou que o suspeito interagia com todas as suas postagens no Instagram, chegando a chamá-lo de “gatinho” com emojis em algumas ocasiões.

Pronunciamento

Em um comunicado, a secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina esclareceu que as providências necessárias foram prontamente tomadas. O órgão está acompanhando de perto as investigações.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, informou que o profissional foi afastado do cargo e que tudo está sendo apurado com rigor.

