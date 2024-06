Big Band Brusque se apresenta no Cescb em julho; saiba como obter os ingressos gratuitos

No dia 1º de julho, a Big Band Brusque – Maestro Edino Krieger sobe ao palco do Teatro do Centro Empresarial Social e Cultural (Cescb) para mais uma apresentação da temporada 2024. O evento ocorre às 19h30, com entrada gratuita.

Além do novo repertório focado na música popular brasileira, a Big Band Brusque agora carrega em seu nome a homenagem ao maestro brusquense Edino Krieger.

Os ingressos são gratuitos e podem ser acessados através da plataforma de ingressos Sympla, através de um link.

A Big Band Brusque é composta por 17 músicos sob a regência do maestro Isaque Lacerda. Em 2024, o projeto “Big Band Brusque Temporada 2024” foi aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e, além das apresentações, o projeto prevê oficinas de instrumentos de sopro gratuitas para a comunidade.

