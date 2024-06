VÍDEO – Trabalhadores são resgatados por bombeiros após ficarem presos em andaime no 16º andar, em Itapema

No início da tarde desta terça-feira, 11, as equipes do Auto Socorro de Urgência e do Auto Bomba Tanque Resgate foram acionadas para um resgate na Rua 272, em Itapema, onde dois trabalhadores ficaram presos em um andaime suspenso (Jaú) no 16º andar de um prédio.

A ocorrência foi registrada às 15h40, e as guarnições rapidamente isolaram a área e estabeleceram contato com os trabalhadores, tanto verbalmente quanto via rádio.

Os dois homens, conscientes e orientados, estavam sentados no interior do Jaú, utilizando cadeirinhas e linhas de vida com trava-quedas. Foi constatado que o sistema de ancoragem estava intacto, mas o Jaú havia travado.

Os bombeiros subiram ao telhado do prédio e identificaram uma janela acessível em frente ao andaime. Obtiveram a chave do apartamento correspondente com a ajuda de outro trabalhador no prédio, evitando a necessidade de uma entrada forçada.

Com a segurança garantida, os bombeiros coordenaram a saída dos trabalhadores para o interior do apartamento através da janela. Após o resgate, os trabalhadores informaram que não sofreram ferimentos e recusaram transporte hospitalar. Orientações de segurança foram repassadas antes do retorno das equipes ao quartel.

