Proprietário de bar atira no chão ao tentar ajudar jovem agredido por grupo e acerta o rosto da vítima em Navegantes

Um jovem foi baleado no rosto durante uma briga em frente a um bar em Navegantes, na madrugada desta terça-feira, 11, conforme relato da Polícia Militar.

A vítima, um rapaz de 22 anos sem antecedentes criminais, foi agredida por quatro homens com pedaços de pau. O proprietário do bar tentou intervir, pegando uma arma e atirando no chão para dispersar os agressores. No entanto, um dos tiros acertou o rosto do jovem, segundo a PM.

O incidente ocorreu por volta das 2h, quando o bar já estava fechado. A vítima foi imediatamente levada para um hospital local.

A Polícia Civil está investigando o caso e não divulgou mais detalhes. Um dos agressores, identificado como um menor de 16 anos com antecedentes por tráfico de drogas e ameaça, fugiu do local. Ele é natural do Paraná.

O dono do bar, de 38 anos e sem antecedentes criminais, utilizou um revólver calibre 38 nos disparos. Até a última atualização, não havia confirmação se ele foi detido. Informações sobre o estado de saúde do jovem baleado também não foram divulgadas.

