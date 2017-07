Conhecidos os campeões do truco masculino e feminino dos Jogos Comunitários de Brusque

A disputa do truco masculino e feminino dos Jogos Abertos Comunitários de Brusque – Troféu Havan encerrou após três dias de competição nesta quarta-feira, 12. Ao fim da modalidade, as comunidades do Joaquim e São Pedro levantaram o caneco. A primeira comunidade venceu entre as mulheres, a outra ganhou entre os homens. O naipe feminino foi disputado por 11 duplas, já o masculino contou com 28.

O título do Joaquim foi conquistado pelas atletas Evelin Silva e Natália Tamazia. O segundo lugar acabou com Bernardete Martins e Marlene Schmitz, mãe e filha do Águas Claras, seguido por Adrieli e Luiza Fusão, moradoras do Limeira.

Já o São Pedro ganhou a primeira colocação com Marcos Kohler e Ederson Imhof. Danilo Souza e Adenilson Maister, do Volta Grande, ficaram com a posição, à frente de Volnei Montibeller e Jean Pirola do São Luiz. (Veja na tabela a classificação final da competição.

CLASSIFICAÇÃO FINAL – TRUCO FEMININO CLASSFICAÇÃO NOME DOS ATLETAS PONTOS COMUNIDADE 1º EVELIN DA SILVA/NATALIA TAMAZIA 10 JOAQUIM 2º BERNARDETE MARTINS/MARLENE SCHMITZ 7 ÁGUAS CLARAS 3º ADRIELI FUSÃO/LUIZA FUSÃO 5 LIMEIRA 4º THAINA ASSINI/KATRINI DREIA 3 PLANALTO 5º ADRIADNI MARIANO/KARINE BOSIO 2 STEFFEN 6º FERNANDA DIONISIO/PATRICIA ALVES 1 VOLTA GRANDE CLASSIFICAÇÃO FINAL – TRUCO MASCULINO CLASSIFICAÇÃO NOME DOS ATLETAS PONTOS COMUNIDADE 1º MARCOS KOHLER/EDERSON IMHOF 10 SÃO PEDRO 2º DANILO DE SOUZA/ADENILSON MAISTER 7 VOLTA GRANDE 3º VOLNEI MONTIBELLER/JEAN PIROLA 5 SÃO LUIZ 4º JULIANO REZINI/MARCOS FONSECA 3 MALUCHE 5º ALLAN DA SILVA/ALEANDRO RODRIGUES 2 STA TEREZINHA 6º EVERSON DO PRADO/FABIO PRETTI 1 SANTA RITA

Futsal livre

Mais duas equipes se classificaram na disputa do futsal livre. Na chave D, o Águas Claras passou em primeiro com 6 pontos após WO sobre o Planalto. O segundo colocado do grupo foi o Nova Brasília, que fechou com 3 pontos ao vencer o Tomaz Coelho por 3 a 2. No outro jogo da noite, válido pela chave E, o Limeira goleou o São João por 9 a 2 e avançou como primeiro do grupo. A comunidade chegou a 6 pontos, contra 3 do Cedrinho. Veja abaixo os confrontos já definidos.

Futsal livre masculino – Confrontos definidos

São Luiz x Azambuja

Centro x Nova Brasília

Águas Claras x Joaquim

Rio Branco x Rua Nova Trento

São Pedro na liderança geral

Com a finalização do truco, o São Pedro, que já havia vencido o atletismo, segue na primeira colocação da 24ª edição dos Jogos Comunitários. A comunidade chegou a 30 pontos, seguida pelo Águas Claras, colocada com 19. Limeira e Joaquim vem longo atrás com 15 e 13 pontos, respectivamente (veja a classificação completa abaixo).

Classificação geral dos Jogos Comunitários

1º São Pedro – 30 pontos

2º Águas Claras – 19

3º Limeira – 15

4º Joaquim – 13

5º Volta Grande – 8

6º Steffen – 8

7º Planalto – 6

8º São Luiz – 5

9º Maluche – 5

10º Santa Terezinha – 2

11º Santa Rita – 1

RESULTADOS DE -FEIRA

Bocha Rafa Vollo Feminino (1ª rodada)

Grupo A – Jogos no Clube Guarani

19h15 – São Luiz 05×12 Rio Branco

20h15 – Rio Branco 12×06 São João

Grupos C e B – Jogos na Associação Santa Rita

19h15 – Santa Rita 12×01 Águas Claras (grupo C)

20h15 – São Pedro 12×02 Guarani (grupo B)

Bocha Vale Tudo masculino – Jogos às 19h30

Grupo C – Sociedade Angelina

Paquetá 0x2 São Pedro

Poço Fundo 0x2 Bateas

Grupo D – América FC

Volta Grande 1×1 Rio Branco

Grupo D e E – Sociedade São Paulo

Santa Rita 2×0 Limeira (grupo D)

Rua Nova Trento 1×1 São João (grupo E)

Futsal livre masculino – Jogos na Arena Brusque

19h15 – Planalto OxW Águas Claras (grupo D)

20h15 – Tomaz Coelho 2×3 Nova Brasília (grupo D)

21h15 – Limeira 9×2 São João (grupo E)

Voleibol feminino – Jogos no Colégio Cultura

19h15 – Guarani 2×0 Centro (grupo B)

20h15 – Steffen 0x2 Joaquim (grupo A)

21h – São Pedro 0x2 Maluche (grupo A)

PROGRAMAÇÃO DE -FEIRA, 13

Início Bolão 23 – 1ª passada – 19h – Sociedade Beneficente

Ordem:

1º Avenida 1º de Maio

2º Maluche

3º Joaquim

4º Águas Claras

5º Bateas

6º São Pedro

7º Paquetá

Basquete masculino – Jogos na Arena Brusque (chave única)

19h30 – São Pedro x São Luiz

20h30 – Centro x Maluche

Bocha Rafa Vollo Feminino – Jogos na Associação Santa Rita

19h15 – Guarani x Steffen (grupo B)

19h15 – Águas Claras x Centro (grupo C)

20h15 – Steffen x São Pedro (grupo B)

20h15 – São João x São Luiz (grupo A)

Bocha Vale Tudo Masculino

19h30 – Steffen x Maluche (grupo A – Sociedade São Paulo)

19h30 – Joaquim x Zantão (grupo A – Cancha Rio Soccer)

19h30 – Tomaz Coelho x Azambuja (grupo B – Sociedade Angelina)

19h30 – Guarani x Planalto (grupo B – Sociedade Angelina)

Futsal Sênior Masculino – Jogos no Ginásio da Associação de Moradores da Rua Nova Trento (Amont)

19h15 – São Pedro x Paquetá (grupo C)

20h15 – Águas Claras x Santa Luzia (grupo A)

21h15 – Steffen x Rua Nova Trento (grupo A)

Futebol Suíço – Fase Eliminatória

19h30 – Souza Cruz x Nova Brasília ( Sociedade Angelina)

20h30 – Barra de Águas Claras x Bateas (Sociedade Angelina)

19h30 – Cedrinho x Steffen (Clube Guarani)

20h30 – Santa Terezinha x São João (Clube Guarani)

Voleibol Masculino – Jogos no Colégio Cultura

19h15 – Águas Claras x Maluche (grupo A)

20h15 – São Pedro x Centro (grupo A)

21h – Nova Brasília x Joaquim (grupo B)