Criminoso invade consultório, furta televisão e bebe cervejas antes de fugir

Um homem foi flagrado pelas câmeras de monitoramento de uma clínica odontológica, na avenida Cônsul Carlos Renaux, no Centro, na noite de sexta-feira, 6. A gestora do estabelecimento informou à Polícia Civil que no sábado, 3, quando chegou para trabalhar, encontrou a porta lateral arrombada, além da porta do corredor que dá acesso aos consultórios.

Pelas imagens é possível ver o criminoso dentro da clínica, sentado em uma cadeira e bebendo cervejas. Em seguida ele bagunça todo o consultório a procura de dinheiro. Sem encontrar o dinheiro, o homem utilizou as cadeiras de espera (longarina) para furtar a televisão da recepção, da marca A.O.C, de 47 polegadas.

A gestora contou ainda que no mesmo dia, o homem foi três vezes no estabelecimento até conseguir cometer o crime. Além da televisão, o homem ainda levou um aparelho dentário móvel.