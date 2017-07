Panificadora irá preparar cuca de 9 metros para o aniversário de Brusque

Brusque será presenteada no aniversário de 157 anos com o corte de uma cuca gigante. Pela primeira vez, será distribuída à população uma cuca de cerca de 9 metros, que deverá ser dividida em 900 pedaços. O corte ocorre na sexta-feira, 4, às 16h, no Sesc.

A Sassipan Panificadora e Confeitaria, uma das mais tradicionais da cidade, fará a iguaria. Joseane Caetano Sassi, proprietária do estabelecimento, conta que a empresa ficou surpresa e feliz com o convite. A princípio, a Bunge Alimentos patrocinará a produção do doce.

Joseane diz que a ideia é fazer uma cuca listrada com vários sabores. Ela explica que devem ser produzidas 15 cucas de 40 x 60 cm, na mesma sequência, para que juntas formem os 9 metros.

A massa é a tradicional e terá leve toque de raspas de limão e noz moscada. Serão vários sabores, como de abacaxi, chocolate, queijo, damasco, laranja, banana, entre outros.

Conforme a proprietária da Sassipan, a produção será toda feita na sexta-feira de manhã, para que a cuca seja servida logo após ficar pronta, fresquinha. Cerca de dez pessoas trabalharão na produção, já que é necessário fazer a massa, a montagem, confeccionar os recheios e a cobertura, e depois assar. Cerca de dois fornos grandes serão necessários para o cozimento.

No início da semana serão feitos alguns testes. “Vamos fazer uma sequência bem colorida e bonita, com diversidade de sabores. Faremos com cuidado e daremos o nosso máximo para que fique muito saborosa”.

A empresária ainda afirma que é um privilégio fazer o doce no aniversário de Brusque, já que será um marco para a cidade. “A cuca é um alimento típico do município, então certamente será algo marcante”.

O corte faz parte da programação de aniversário de Brusque, em parceria com a Secretaria de Turismo de Brusque. Confira as atrações em omunicipio.com.br.