Danças típicas, coral e gastronomia: primeira noite da Festa Bergamasca reforça tradições de Botuverá

Iniciou na noite desta sexta-feira, 6, a trigésima edição da Festa Bergamasca de Botuverá, que tem como grande objetivo a celebração das tradições dos primeiros imigrantes da cidade. O evento acontece no salão paroquial da igreja matriz, no Centro.

A primeira noite do evento iniciou com uma cerimônia oficial com a presença de autoridades, incluindo a do deputado federal Rafael Pezenti e do secretário estadual de Infraestrutura e Mobilidade, Jerry Comper.

O primeiro dia da festa ainda teve apresentações de danças com músicas italianas, do coral infantil e do Giuseppe Verdì, além do tradicional tombo da polenta.

O prefeito Alcir Merizio ressaltou que reforçar as raízes botuveraenses é o grande objetivo do evento, principalmente através das atrações culturais e da gastronomia.

“Esta é a terceira festa da nossa administração e é com certeza a maior. O maior objetivo da festa, que foi fundada em 1992, é cultivar as nossas origens e isso foi mostrado hoje”.

Herança bergamasca

O grupo Amici Della Polenta, de Urussanga, cidade do Sul do estado, foi responsável pela polenta, que é um marco da Festa Bergamasca.

No total, foram usados 55 kg de farinha e 220 litros de água para cozinhar a polenta para a festa, uma quantidade que serve de 800 a mil pessoas. O grupo, formado há 12 anos e atualmente composto por 25 componentes, participa de festas por toda Santa Catarina, levando a tradicional receita italiana pelo estado.

“Somos uma associação de amigos que confecciona a polenta com a intenção de levar a cultura da gastronomia italiana para onde pudermos ir. Quase nunca recusamos um convite”, garante o presidente do grupo, Nilton Bortolotto. Os integrantes ficaram por 2h30 se alternando para garantir uma polenta perfeita. “Estamos sempre mexendo muito bem. Por isso o grupo é grande, porque é um trabalho pesado. Mas no fim, tem a gratificação do resultado ser uma polenta tão saborosa”, destaca.

Desde a primeira edição da festa, Milana Zanon, professora de dança, é a responsável pelas coreografias da festa. Mais de 50 crianças e adolescentes animaram a primeira noite da festa, com coreografias ensaiadas durante quatro meses.

“É um grupo de crianças de 5 até adolescentes de 18 anos. Faço muita pesquisa para buscar mixagens e, a partir daí, desenvolvo as coreografias. Eu venho organizando as apresentações de dança da festa desde a primeira edição. É muito gratificante ver que muitas mães, que foram minhas alunas, hoje trazem seus filhos e filhas para participarem das danças. É uma cultura que tem que ser mantida”, ressalta.

Já o coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, que leva as músicas no dialeto e para além de Botuverá, com apresentações inclusive na Itália, é um grande símbolo da tradição dos imigrantes na cidade.

“Nosso coral é bem estruturado há muito tempo, ensaiamos semanalmente e intensificamos com a aproximação da festa. Estivemos em Bérgamo no ano passado, somos o único coral que canta em bergamasco e Botuverá ainda realiza missas totalmente em bergamasco. A preservação da língua, do canto e da fé em bergamasco é muito importante para a cidade, que se destaca pela cultura trazida pelos primeiros imigrantes. Isso vai se perpetuando nas famílias”, enfatiza o maestro do coral, Eduardo Cunha.

Programação

As atrações da Festa Bergamasca seguem na noite desta sexta-feia, 6, e também neste sábado, 7, com os jogos tradicionais (móra e brìscola) e dança de salão a partir das 13h. As atrações culturais e musicais iniciam às 19h30. A missa na matriz acontece às 18h.

Já no domingo, 8, as atrações iniciam às 11h30, logo após a missa. Às 19h, acontece o show da principal atração musical da festa, às 19h, com Henrique e Diego. A entrada é gratuita. A programação completa está disponível no Instagram do evento.

