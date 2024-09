Neste fim de semana, Brusque terá condições amplamente favoráveis para atividades ao ar livre, seja a trabalho ou lazer, sob a expectativa de tempo seco e a presença do sol, que irá trazer um calor moderado.

As temperaturas podem se aproximar ou até ultrapassar a marca dos 30°C no domingo.

Embora o clima mais quente já comece a se manifestar, é na próxima semana que o aquecimento deverá se intensificar de maneira progressiva.

As projeções indicam que Brusque pode enfrentar índices elevados, podendo superar os 33°C, um cenário atípico para o inverno.

Para trazer mais detalhes sobre essa situação, buscamos o respaldo técnico do meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente nos forneceu um boletim informativo.

Confira a nota emitida pelo profissional

Fim de semana e o calor

*Boletim: Piter Scheuer >>

Antes de explorarmos o aumento gradual do calor para Brusque e região, ainda na primeira quinzena de setembro, vamos primeiro analisar as condições para este fim de semana.

Tanto sábado quanto domingo apresentarão um clima amplamente favorável para atividades ao ar livre, seja para trabalho ou lazer. A previsão não indica chuva, e o sol deve predominar durante ambos os dias.

Destaca-se que, no domingo, as temperaturas podem se aproximar ou até ultrapassar os 30°C em várias cidades do Vale do Itajaí-Mirim, incluindo Brusque.

No sábado, um discreto aquecimento então é esperado, com os termômetros podendo alcançar entre 24°C e 27°C na maioria das cidades da região.

Aumento progressivo do calor

Ao avançarmos para a próxima semana, o aumento das temperaturas se tornará mais perceptível.

Entre segunda e terça-feira, as máximas sinalizam variar de 26°C a 29°C, com a possibilidade de atingir 30°C em alguns locais. No entanto, o calor mais intenso deve ser registrado a partir de quarta-feira.

Entre quarta e sexta-feira, um desses dias pode apresentar temperaturas acima de 33°C em Brusque e várias outras cidades da região, podendo até alcançar 35°C em alguns pontos.

Vale ressaltar que o tempo seco irá predominar nos próximos quatro a cinco dias, agravando a situação de estiagem.

Em resumo, informamos que o calor aumentará de forma gradual e progressiva ao longo da próxima semana.

O pico do aquecimento está previsto entre quarta e sexta-feira, com temperaturas de verão, podendo atingir os 35°C ou valores próximos a essa marca, salvo alterações nas previsões meteorológicas.

Continuaremos monitorando a situação e atualizaremos conforme necessário.

*Boletim: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, continuamos a focar nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos destacar o acompanhamento então realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

É importante ressaltar que não houve registro de chuvas durante esse período (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens compartilhadas por nossos leitores.

As imagens, então, capturam o início da manhã deste sábado em cada local descrito nas legendas.

Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

