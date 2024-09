Motorista de furgão com placas de Brusque morre em colisão com caminhão em Tijucas

Na tarde de sexta-feira, 6, um motorista que conduzia um furgão com placas de Brusque morreu em um acidente de trânsito na rodovia SC 410, em Tijucas. A colisão frontal envolveu dois veículos e foi registrada por volta das 15h40 pela Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina (PMRv), no quilômetro 05.550, no bairro Jóia.

Segundo a PMRv, o acidente ocorreu quando um Fiat Fiorino Endurance, emplacado em Brusque e que transitava no sentido oposto, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com um Ford Cargo 814, de Canelinha. O condutor do Fiat Fiorino, um homem de 27 anos, morreu no local.

O condutor do Ford Cargo, um homem de 37 anos, e seu passageiro, de 32 anos, não sofreram ferimentos. O teste do etilômetro realizado no condutor do Ford Cargo resultou negativo para uso de álcool.

Após a colisão

No local, compareceram equipes da Polícia Civil, Polícia Científica e Instituto Médico Legal (IML). Conforme a PMRv, as condições da via eram boas, com pista simples e sinalização visível. O trecho não possuía iluminação e o tempo estava favorável.

A Polícia Militar Rodoviária adotou as seguintes providências: sinalização do local, elaboração de boletins de ocorrência e comunicação de ocorrência policial, além da remoção do Fiat Fiorino para o pátio licitado devido à ausência de responsável no local. O Ford Cargo foi liberado para o respectivo proprietário. Outros detalhes da ocorrência não foram divulgados.

Leia os destaques da semana:

1. Gasolina comum em Brusque bate R$ 6,30 e é a mais cara entre maiores cidades de SC

2. Luciano Hang retoma acesso às redes sociais após decisão de Alexandre de Moraes

3. Eleição em Botuverá: Justiça Eleitoral nega registro de candidatura de Victor (PP)

4. Mudança na legislação altera posição de crianças no programa Fila Única em Brusque

5. Maioria homens, brancos e jovens: confira perfil dos 200 candidatos a vereador em Brusque

Assista agora mesmo!

Com bailão e danceteria, Shopping da Tradição trouxe shows de música gaúcha a Brusque: