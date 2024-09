Bebê morre atropelada pelo próprio pai em garagem de prédio, em Indaial

Na tarde de sexta-feira, 6, uma bebê de 1 ano e 8 meses morreu após ser atropelada pelo pai na garagem do prédio onde morava, na rua Rio Grande do Sul, em Indaial. Ela foi identificada como Olívia Milbratz Thiesen.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 18h, quando o pai da criança realizava uma manobra com o carro e acabou atingindo a filha.

O Corpo de Bombeiros, o Samu e o helicóptero Arcanjo-03 foram acionados para o resgate da criança. Ao chegarem no local, os socorristas encontraram a bebê caída no interior da garagem, inconsciente, com ausência total de sinais vitais e traumatismo craniano.

Bebê não resistiu aos ferimentos

Apesar dos esforços para prestar atendimento, a bebê não resistiu aos ferimentos e o óbito foi atestado pelo médico do Arcanjo-03.

Conforme os bombeiros, testemunhas relataram que o atropelamento foi acidental, ocorrido quando a criança saiu correndo em direção ao veículo. Não foram divulgados mais detalhes sobre o caso.

