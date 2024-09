Brusquense Maria Teresinha Debatin assume presidência da Fundação Catarinense de Cultura

A brusquense Maria Teresinha Debatin é a nova presidente da Fundação Catarinense de Cultura (FCC). O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira, 6, no Museu de Arte de Santa Catarina (MASC).

Escritora, numeróloga e cabalista, Maria Teresinha Debatin já presidiu a instituição entre julho de 2014 e janeiro de 2017.

Foi bancária por 29 anos, e a única diretora mulher do extinto Besc. Também atuou como diretora administrativa da Casan entre 2002 e 2003 e assumiu a Imprensa Oficial e o Arquivo Público do Estado no período de 2007 a 2011.

Em 2009 criou o projeto 100 Cópias, Sem Custos, que recentemente virou lei sancionada pelo atual governo do Estado. O objetivo é incentivar a produção literária e cultural no Estado a partir da publicação mínima de 100 exemplares de livros ou trabalhos acadêmicos sem custo para os autores. A iniciativa será coordenada e executada pela FCC.

Em 2014, antes de assumir a presidência da Fundação Catarinense de Cultura, foi secretária-adjunta da extinta Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SOL). No comando da FCC, foi responsável, entre outros, pela reabertura do Café do CIC, lançamento de editais da área, realização de exposições de cunho internacional no MASC, como as dos artistas Joan Miró e Antoni Gaudí, entre outras realizações.

Durante a atual gestão, Teresinha assumiu as funções de secretária-adjunta da Casa Civil e da Secretaria de Estado da Administração.

Além de gestora pública, Teresinha é escritora. Começou a escrever poesia aos nove anos e desde então já publicou textos poéticos, crônicas e histórias em jornais diversos. O primeiro livro foi lançado em 1996, chamado As Muitas Faces de Um Sujeito Chamado Eu, com poesias e crônicas. Tem 12 livros editados. É presidente da Academia de Letras do Brasil – Brusque.

Leia também:

1. Caso Viúva Negra: Promotoria explica denúncia de envolvidos em assassinato de empresário de Brusque

2. Festa Bergamasca e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

3. Moto bate em caminhão e é arremessada contra veículo na avenida Beira Rio em Brusque

4. Candidata a prefeita, Renata Ferreira quer implantar escola cívico-militar em Guabiruba

5. Brusque tenta últimos ajustes para liberar o Augusto Bauer

Assista agora mesmo!

Com bailão e danceteria, Shopping da Tradição trouxe shows de música gaúcha a Brusque: