Paracopa Sesc tem sua 11ª edição aberta oficialmente em Brusque

Começou nesta sexta-feira, 6, no Sesc de Brusque, a 11ª edição da Paracopa Sesc, que terá torneios de quatro modalidades adaptadas diferentes, além de oficinas paradesportivas e curso de iniciação ao paradesporto. A programação se estende até 21 de setembro, com as competições de vôlei e xadrez.

O evento começou com a cerimônia de abertura, que inclui uma apresentação do curso de jazz para crianças do Sesc de Brusque. A parte final teve o juramento com o atleta Marcilei de Souza, da Apedeb/Classe Móveis, de Brusque. Depois, os times de Brusque e Blumenau abriram a disputa do torneio de basquete em cadeira de rodas.

O gerente do Sesc de Brusque, Gustavo Josende Caetano, relembra as origens da Paracopa, com uma competição de basquete em cadeira de rodas. “Foi nesta quadra, em 2007, com a Apedeb, que começou esta linda história. Depois foi formada, ao longo dos anos, o que chamávamos de Copa Santa Catarina de basquete em cadeira de rodas. E teve envolvimento maior do Sesc, não só de Brusque, mas de outras cidades.

“Agradecemos a presença de todos os participantes da Paracopa. Agradecemos também a todos os colaboradores do Sesc de Brusque pelo incansável trabalho para que este evento fosse realizado hoje. E desejamos bons jogos a todos”, completa.

Após o evento de Brusque, a Paracopa será sediada em Joinville de 26 a 28 de setembro e em Caçador de 7 a 9 de novembro.

Programação

06/09: Abertura Paracopa Sesc

06 a 08/09: Torneio de basquete em cadeiras de roda;

07 e 08/09: Torneio de xadrez para deficientes visuais;

10/09: Oficina paradesportiva, basquete em cadeira de rodas;

11/09: Oficina paradesportiva, bocha paralímpica;

12/09: Oficina paradesportiva, tênis de mesa paralímpico;

14/09: Curso de iniciação ao paradesporto com professora Rosicler Ravache

21/09: Torneio de vôlei e futsal para surdos.

