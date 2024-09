2ª edição do Risoto Solidário vende 1500 refeições em Brusque; dinheiro arrecadado será revertido para pacientes renais

A segunda edição do Risoto Solidário, promovido pela Associação Renal Vida, ocorreu na tarde desta sexta-feira, 6, no Centro Evangélico Bom Pastor, no Centro de Brusque.

No local, foram servidos 1500 refeições além da venda de bolos e tortas. O evento teve um bom resultado e todo rendimento será convertido em prol dos pacientes renais da clínica de Brusque.

O Risoto Solidário teve parceria de Edson Lira, Marcelo Rosin, Doutor Lima, Luciano Sousa e Grupo Ciríaco e Somar.

