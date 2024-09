Programa Mulher Cidadã da Unifebe auxiliará microempreendedoras de forma gratuita; saiba como participar

Inicia em outubro, a primeira ação do Programa Mulher Cidadã, realizado pelo curso de Ciências Contábeis da Unifebe, por meio de um convênio com a Receita Federal. O primeiro encontro será realizado no dia 30 de outubro, às 16h30, no auditório Doutor Germano Hoffmann, no Bloco F, do campus Santa Terezinha.

As interessadas em participar já podem se inscrever gratuitamente pelo site da instituição.

A iniciativa visa auxiliar mulheres microempreendedoras individuais a administrar seu empreendimento com eficiência, focando em questões relacionadas aos controles econômicos e financeiros.

“O Mulher Cidadã apresentará, por meio de orientação e capacitação, algumas oportunidades de renda, gestão econômica e financeira, e também regularização fiscal e previdenciária. Nesse sentido, realizaremos palestras educativas para mulheres que pretendam ou já sejam MEI, um importante segmento da população brasileira, cuja contribuição para o desenvolvimento do país é inestimável”, ressalta o coordenador do NAC/NAF Unifebe, professor Roberto Carlos Klann.

O Programa

Criado pela Receita Federal do Brasil (RFB) para promover a cidadania fiscal para mulheres, o Programa Mulher Cidadã será promovido pelo Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), integrado ao Núcleo de Apoio Contábil (NAC), laboratório do curso de Ciências Contábeis da Unifebe.

Leia também:

1. Caso Viúva Negra: Promotoria explica denúncia de envolvidos em assassinato de empresário de Brusque

2. Festa Bergamasca e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

3. Moto bate em caminhão e é arremessada contra veículo na avenida Beira Rio em Brusque

4. Candidata a prefeita, Renata Ferreira quer implantar escola cívico-militar em Guabiruba

5. Brusque tenta últimos ajustes para liberar o Augusto Bauer

Assista agora mesmo!

Com bailão e danceteria, Shopping da Tradição trouxe shows de música gaúcha a Brusque: