Defesa Civil alerta para temporais nesta quarta-feira em Brusque

A Defesa Civil de Brusque alertou para temporais nesta quarta-feira, 17. O motivo é uma frente fria vinda do Rio Grande do Sul.

Segundo o órgão, com o deslocamento da frente fria para Santa Catarina, forma-se uma linha de instabilidade, principalmente no Oeste catarinense.

A tendência é de que, ao longo desta quarta, esta massa se desloque para a região do Vale do Itajaí, com a possibilidade de temporais na região de Brusque.

A tendência é que esse panorama climático dure até o domingo, 21, momento em que a chuva deve diminuir em toda a região. A Defesa Civil segue monitorando a situação.

