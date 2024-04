Diretor de empresa em Porto União morre após acidente no Peru

Nessa segunda-feira, 1º, o empresário Álvaro Schwegler morreu após um acidente de moto no Peru. Diretor das Esquadrias Schwegler, com sede em Porto União, no Norte catarinense, ele estava acompanhado da esposa, Jane, quando sofreu o acidente. Ela foi encaminhada ao hospital e já recebeu alta.

Como integrante do Conselho do Instituto Euvaldo Lodi de Santa Catarina (IEL), a Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc) se pronunciou, lamentando o ocorrido e enaltecendo o empresário.

“Álvaro Schwegler foi um exemplo de trabalho e perseverança, contribuindo ativamente para que o Grupo Schwegler gerasse empregos, desenvolvimento e conquistasse mercados internacionais, com presença em 12 países”, disse o presidente da FIESC, Mario Cezar de Aguiar, lembrando que ele também focou na diversificação das atividades do grupo. “Como a grande maioria dos industriais catarinenses, Álvaro também dedicou parte de seu tempo às atividades comunitárias e às entidades de classe”, acrescentou.

Pela presença da empresa também em União da Vitória, no Paraná, a prefeitura emitiu uma nota sobre a morte do empresário.

“A Prefeitura de União da Vitória manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento de Álvaro Schwegler ocorrido nesta segunda-feira, 01. Álvaro, foi empresário no Vale do Iguaçu, conhecido por sua atuação nas Esquadrias Schwegler, recentemente inaugurou junto com seu irmão Maurício o Centro Comercial São Cristóvão. Durante a enchente do rio Iguaçu em 2023, não mediu esforços para colaborar com a população de nosso município.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, ratificando nosso voto de pesar pela grande perda“.

