Moradores de Botuverá enfrentam dificuldades de acesso após enchente destruir ponte sobre o rio Itajaí-Mirim

Há pelo menos quatro meses, os moradores do bairro Ribeirão do Ouro, em Botuverá, enfrentam dificuldades de acesso a outras regiões do município. Tudo porque uma ponte de ferro que ficava sobre o rio Itajaí-Mirim, foi totalmente levada por uma enchente em novembro de 2023.

Um vídeo enviado ao jornal O Município mostra o momento em que a força da correnteza do rio, que subiu 8,60m, atinge a ponte, destruindo a passarela. Essa foi considerada uma das piores enchentes registradas nos últimos anos na cidade.

A moradora Lívia Corrêa relata as dificuldades de sair do bairro, especialmente para o filho de 12 anos, que precisa ir à escola no Centro. Sem a principal via de acesso, foi preciso deixar a criança morando na casa de outra filha.

“Para a gente sair do bairro, precisamos andar até uma outra ponte, que não é muito perto. Precisei mandar meu filho para a casa da minha outra filha, para que ele não perdesse aulas na escola”, contou Lívia.

Procurado pela reportagem, o prefeito de Botuverá, Alcir Merízio, informou que já foram instaladas 8 novas pontes na cidade, que também foram arrancadas pela força da água durante as chuvas. Sobre o bairro Ribeirão do Ouro, o gestor garantiu que nesta semana uma equipe vai ao local avaliar a situação.

“A gente tem conhecimento da ponte que foi arrastada. Nos últimos meses, nós restauramos oito pontes, mas no caso da que fica em Ribeirão do Ouro, foi levado também a parte da cabeceira, o que não aconteceu com as outras. Outro motivo também para a gente não ter tido pressa é que o bairro conta com outras passarelas que ficam próximas umas das outras e que os moradores têm acesso”, finalizou o prefeito.

