O repórter Bruno da Silva, do jornal O Município, participou nesta segunda-feira, 1º, de conversa com alunos do ensino médio do Colégio Unifebe sobre práticas de jornalismo.

Durante o encontro, os alunos puderam tirar dúvidas sobre a rotina de trabalho do jornal O Município e também sobre a profissão de jornalista, desafios éticos, áreas de atuação e técnicas de redação e entrevista, entre outros.

Para os alunos, a experiência vai poder ser aplicada em projetos da grade curricular. As turmas de 1º e 2º ano estão desenvolvendo um protótipo de jornal e também podcasts.

