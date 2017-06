Dupla é presa após passar notas falsas em comércios da região

Dois homens identificados como Tiago Bauner Vendramim e Wagner Pinheiro foram presos no fim da tarde desta quarta-feira, 21, na rodovia Ivo Silveira, próximo à Quimisa, após passarem diversas notas falsas no comércio da região. A ação da Polícia Militar foi rápida e em cerca de 15 minutos a dupla estava presa.

O tenente Fabrício Cenci explica que fazia rondas do Centro em direção ao bairro Steffen quando recebeu a informação de que a dupla havia passado uma nota falsa em um estabelecimento.

Com informações do veículo em que estavam e sabendo que a placa era de Jaraguá do Sul, ele e o companheiro de guarnição foram em direção a rodovia Ivo Silveira, quando cruzaram em sentido contrário com o veículo.

Os policiais fizeram o retorno na rotatória da rodovia e durante o acompanhamento, um dos presos jogou pela janela uma cédula de R$ 100 falsa.

Dentro do carro os policiais encontraram diversos pequenos produtos, possivelmente comprados com notas falsas. Para os policiais, a dupla confessou ter passado notas em alguns comércios. Pelo menos dois proprietários de estabelecimentos reconheceram a dupla.

A Polícia Militar solicita que se algum outro comércio tenha sido vítima da dupla, ir até à delegacia fazer o reconhecimento e o registro da ocorrência para auxiliar nos procedimentos.