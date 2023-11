Dupla é presa em flagrante por tráfico de drogas em Brusque 

Na tarde desta terça-feira, 14, a Polícia Civil de Brusque realizou a prisão de dois homens pelo crime de tráfico de drogas. A apreensão aconteceu no bairro Azambuja, na localidade Beco Santa Rosa.

De acordo com a polícia, o local é alvo de denúncias sucessivas por parte da comunidade brusquense. Durante o monitoramento, os homens foram avistados em um dos pontos utilizados para o comércio de entorpecentes, sendo localizados com eles diversas buchas de cocaína e crack.

Um deles, inclusive, foi preso por tráfico de drogas no ano de 2022, no entanto, havia sido beneficiado no curso do processo com a liberdade provisória.

Os homens, que não tiveram as identidades reveladas, foram encaminhados ao Presídio Regional de Brusque, permanecendo à disposição da Justiça.

