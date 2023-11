Chuvas frequentes e volumosas ameaçam provocar novas cheias em Blumenau e Rio do Sul, bem como em cidades circunvizinhas, incluindo Brusque. Diante disso, a Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um boletim alertando para a iminência desse cenário.

A previsão do órgão indica acumulados expressivos em todo o Vale do Itajaí, abrangendo o período entre esta quarta-feira, 15, e domingo, 19, com volumes estimados excedendo os 100mm.

Diante da iminência de condições climáticas adversas nos próximos dias, buscamos detalhes que expliquem o que a região de Brusque pode esperar dessa projeção sintetizada acima.

Para isso, consultamos o experiente meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente nos concedeu uma entrevista especial.

As chuvas nesta quarta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Damos início a este boletim meteorológico com a previsão do tempo voltada para Brusque e toda a região do Vale do Itajaí nesta quarta-feira, feriado da Proclamação da República.

A expectativa, pois, é de instabilidades ao longo do dia, caracterizadas pela presença de muitas nuvens, algumas aberturas de sol e um aumento nas temperaturas.

É exatamente esse incremento nos termômetros que pode eventualmente desencadear pancadas de chuvas intensas em um curto espaço de tempo, especialmente em áreas isoladas.

Esses eventos mais severos e pontuais merecem atenção, pois podem resultar em transtornos.

Como destacado anteriormente, aberturas solares ocasionais são possíveis, e, por conta disso, não descartamos um aquecimento que pode se aproximar ou ultrapassar a marca dos 30°C.

Chuvas que estão por vir

Continuando nossa análise, é crucial destacar as chuvas ainda previstas que devem impactar Santa Catarina ao longo desta semana.

As regiões mais suscetíveis a volumes elevados de precipitação incluem o Oeste, Meio-Oeste, Planalto Sul e Sul catarinense.

Ao direcionarmos nossa atenção para o Vale do Itajaí, essa área está no limite dos maiores acumulados, especialmente no Alto Vale, onde se situam as nascentes dos principais rios da região.

Risco de cheias

Quando abordamos o risco de cheias em Brusque, é crucial considerar que Vidal Ramos e Presidente Nereu, no Alto Vale, estão em uma zona de risco maior, propensa a acumulados mais expressivos.

Inicialmente, as cidades do Médio Vale também sentirão os impactos das chuvas intensas, embora com menor gravidade. No entanto, é essencial manter a atenção para o risco de alagamentos.

Quanto ao rio Itajaí-Mirim, as projeções indicam acumulados elevados até o sábado, especialmente no Alto Vale, ultrapassando os 100mm.

Recomenda-se, portanto, que Botuverá e Brusque estejam em alerta, pois há uma grande probabilidade de o rio transbordar, especialmente entre sexta-feira e sábado, os dois dias que demandam maior atenção.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Na continuação da edição desta quarta-feira, mantemos o foco nas informações meteorológicas. Desta vez, destacamos o monitoramento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada abaixo detalha as temperaturas mínimas registradas imediatamente após o amanhecer de hoje, identificando cada local mencionado no anexo (marcado em vermelho).

Importante ressaltar os volumes de chuvas pontuados durante esse período (indicados em azul).

