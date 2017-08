Em Florianópolis, Geraldo Alckmin deixa claro que é pré-candidato à Presidência da República

Guru de Alckmin

A festejada visita que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, fez a Florianópolis, sábado, deixou explicito que o pré-candidato à Presidência da República em 2018 está se cercando de conselheiros mais que experientes na arte de fazer política. Entre eles, e um dos principais, está o ex-senador, ex-governador e ex-ministro Jorge Bornhausen.

Candidato

Na base do “depois não venham me dizer que não avisei”, o deputado federal Esperidião Amin (PP-SC) deixou claro na convenção de seu partido, domingo, em Tubarão, que está no páreo para a disputa do governo do estado em 2018.

Rejeição

Para pavor da classe política brasileira, o instituto Ipsos divulgou pesquisa com uma conclusão aterradora: apenas 6% dos eleitores se sentem representados pelos políticos em quem já votaram.

Jeitinho

A população de Armazém, no Sul de SC, não tolera mais o recesso de seu Legislativo em julho, e pressionou os vereadores, que começaram a pensar em uma saída honrosa, digamos assim. Estão estudando fazer com que aqueles 15 dias de folga sejam compensados em dezembro. Assim, o ano legislativo findaria dia 30 de novembro, e não mais 15 dias após. Muitos espertos.

Lobby da baleia

A Assembleia Legislativa, finalmente, vai agir para que seja agilizado o processo de liberação do turismo embarcado de observação de baleias franca em SC, suspenso desde 2013. Agora tudo depende da vontade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia federal responsável pelo controle, que estaria discriminando SC, já que a mesma prática, envolvendo a espécie jubarte, está totalmente liberada no litoral sul da Bahia.

Socorro

Em atitude que raramente chega a conhecimento público, o governo estadual, através da sua Secretaria da Fazenda, pediu à Havan auxílio para compra de medicamentos e de combustível para ambulâncias. E o empresário Luciano Hang doou R$ 900 mil para que o Estado pudesse manter o atendimento de urgências e emergências.

Sem crise

Instalada em Itajaí, a fábrica de barcos de luxo italiana Azimut-Benetti, está com tudo e está prosa com o sucesso de vendas para o Brasil e o mundo. No momento estão no estaleiro, sendo construídos, dois iates de 30 metros, com custo de R$ 45 milhões cada um. E estão para entrar em carteira outros três.

Esperar?

Há quanto tempo a Via Expressa, entre as pontes de Florianópolis e as BR 101 e 282 está saturada e exigindo ampliação? Há quanto tempo se discute o transporto aquaviário complementar? A revisão do modelo de transporte público? Há mais de duas décadas, no mínimo! E ainda vem prefeitos e deputados demagogos pedir o “aprofundamento” da discussão de várias projetos envolvendo a região metropolitana, principalmente os abrangidos pelo Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (Plamus). Chega de reunião e vaidade. É preciso ação, e ponto final.

Políticos safados

Os políticos – com as exceções de sempre – são mesmo safados. O exemplo, dentre tantos outros, vem do Senado, que em segundo turno aprovou proposta de emenda à Constituição estabelecendo que os tribunais de contas como órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública, não podem ser extintos. Mas jamais passará proposta que enseje mudança na forma de escolha de seus ministros ou conselheiros. Como se sabe, desde o TCU até os municipais, é um repositório de políticos sem voto.

Oscar

O cineasta catarinense David Schürmann, integra a comissão, designada pela Academia Brasileira de Cinema (e não mais pelo governo federal), que vai escolher o filme brasileiro que irá concorrer ao Oscar. Estão também na comissão Jorge Peregrino, Paulo Roberto Mendonça, Iafa Britz, Doc Comparato, João Daniel Tikhomiroff e Miguel Faria Jr.

Obesidade

Conta-se em dezenas as reportagens na mídia nacional, nos últimos dias, sobre obesidade, principalmente entre os jovens brasileiros. E os florianopolitanos, em especial, estão muito bem nos perfis. A capital catarinense é a que tem o menor percentual nacional de adultos acima do peso (14,5%). Na outra ponta estão os moradores de Rio Branco, capital do Acre (23,8%).

DETALHES

Se você pudesse escolher, continuaria a morar no Brasil ou se mudaria daqui? perguntou o Instituto Paraná Pesquisas para 2.468 brasileiros entre terça e sexta-feira da semana passada: 34,6% disseram que morariam no exterior, enquanto 62,8% não desistiriam do Brasil e 2,6% não opinaram.

Políticos mandaram dizer a Temer que não aceitam mudar impostos. Mas nenhum teve a coragem de propor que também aceitaria abrir mão de seus odiosos privilégios.