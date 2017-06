Em menos de seis horas, três acidentes são registrados na mesma via de Brusque

Entre 21h de domingo, 11, e 2h de segunda-feira, 12, ocorreram três acidentes na mesma via, mas que tem nomes diferentes em alguns trechos. Nos três registros ocorreram envolvimentos de motocicletas e uma das vítimas foi socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros.

O primeiro acidente ocorreu às 21h na rua Florianópolis, próximo ao Boa Parada e envolveu um Fiesta branco, placas de Brusque e uma motocicleta JTA Suzuki, cor laranja, placa de Guarulhos. O veículo seguia no sentido Centro ao bairro e a motocicleta no sentido contrário. Segundo informações prestadas pelo passageiro Fernando Dada, o motociclista derrapou e a motocicleta atingiu a frente de seu veículo, parando debaixo dele.

O condutor da motocicleta, Elisson Rosseno de Lima, 30, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Azambuja, onde foi realizado curativos e, em seguida, foi liberado. O Fiesta era conduzido por Elisangela Batista Dada, 42, que não se feriu.

O segundo acidente ocorreu às 21h12, ainda no domingo, na rua Florianópolis, próximo à casa noturna Locomotiva e envolveu uma motocicleta e um veículo Ecosport. O piloto da motocicleta identificado como sendo Marcione de Souza, 39, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital de Azambuja e apresentava sinais de embriaguez. Não foi informado seu estado de saúde nem maiores detalhes sobre a dinâmica do acidente. O motorista do automóvel, Valter Domingos Cesari, 24, não se feriu.

O terceiro e último acidente ocorreu na avenida Primeiro de Maio, proximidades da Brusque Materiais de Construção, às 2h05 desta segunda-feira, 12. O motociclista Hiago Leão Chiqueleiro, 22, estava conduzindo a motocicleta CG 150 Fan, cor preta, placa de Major Gercino, no sentido Centro ao bairro quando se desequilibrou e ao cair bateu a cabeça no meio-fio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o motociclista para o Hospital Azambuja. Ela apresentava uma grande hemorragia e suspeita de traumatismo craniano, sendo seu estado considerado grave. Em todas as ocorrências a Polícia Militar foi a responsável pelo registro da ocorrência.