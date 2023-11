Empresário Marlon Sávio Sassi toma posse como novo presidente da Acibr

O empresário Marlon Sávio Sassi foi empossado presidente da Associação Empresarial de Brusque (Acibr), em cerimônia realizada na noite desta segunda-feira, 6, na Sociedade Santos Dumont. Os 89 anos da entidade também foram comemorados.

A cerimônia também marcou a saída de Rita Conti do cargo da presidência. A empresária deixa o comando da entidade após duas gestões e agora assume a vice-presidência da Acibr.

O evento reuniu diversas autoridades, dentre elas o secretário de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, Jerry Comper, o prefeito de Brusque André Vechi, prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, prefeito de Botuverá, Alcir Merízio, o presidente da Facisc, Sérgio Rodrigues Alves e o deputado estadual Carlos Humberto.

“Para nós da Facisc é sempre uma satisfação participar desses momentos. Procuramos sempre trazer uma mensagem de apoio e de uma certeza de que iremos continuar contribuindo e ajudando a nova gestão. Marlon é uma pessoa que já acumula conhecimento na área, é extremamente qualificado para o cargo. Tudo isso ajuda. Sobre a Rita especificamente, é um prazer ver ela deixando honrosamente seu cargo na Acibr. Foi uma caminhada de muito sucesso e estamos felizes em ter ela conosco, agora como vice-presidente”, disse o presidente da Facisc, Sérgio Rodrigues Alves.

Discursos

Em seu discurso, o novo presidente da Acibr afirmou que o seu mandato será de continuidade. Para Marlon, a atuação da Acibr sempre esteve pautada pelo desenvolvimento e progresso das cidades e da região, por meio do associativismo de forma voluntária.

“Faço parte da Acibr desde 1993, logo que retornei a Brusque, após 11 anos de estudos na cidade de Joinville. Por isso, reconheço: sou apaixonado pelo associativismo que aprendi dentro da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá e muito me orgulha a representatividade alcançada pela Acibr nesses quase 90 anos de história”.

O novo presidente também destacou os números relacionados ao desenvolvimento, distribuição de renda, segurança pública, saúde e qualidade de vida em Brusque, Guabiruba e Botuverá. Para ele, tais dados comprovam o quanto a região é diferenciada.

“Tenho plena certeza de que isso não acontece por acaso. Aprendemos com o associativismo a tirar nossas expectativas discutidas em nossas empresas, casas, bares e praças, para levar para uma mesa com nossos representantes em todas as esferas. Quando participo de reuniões em outros municípios, escuto elogios sobre a organização e habilidade que temos em encurtar as distâncias entre nossas entidades e demais autoridades. Espero, ao lado dos diretores e conselheiros, fomentar ainda mais os nossos núcleos setoriais. Transformando seus planejamentos em projetos e buscando recursos para auxiliar em suas realizações. Ali estão as micro, pequenas, médias e grandes empresas, todas em busca de conhecimento para crescer, gerando emprego e renda”, complementou.

Rita Conti, que agora assume a vice-presidência, aproveitou para agradecer aos diretores e conselheiros que caminharam ao lado dela durante os últimos quatro anos.

“Agradeço em especial, o empresário Marlon Sassi, que hoje assume a presidência da Acibr. Posso expressar que em nenhum momento me senti sozinha e entregar hoje uma entidade fortalecida é mérito de todos nós. Ao deixar a presidência da Acibr, assumo com orgulho o cargo de vice-presidente da entidade. Da mesma forma, também sigo na vice-presidência estadual da Facisc. Iniciamos esta nova jornada com coragem, disposição e alegria. Ainda que os ventos sejam contrários, seguiremos em frente, porque escolhemos caminhar juntos”, disse.

O prefeito de Brusque, André Vechi, também destacou a importância da Acibr para o estado de Santa Catarina.

“A Rita fez uma bela gestão e virou destaque na região. O Marlon que assume também é extremamente competente e não tenho dúvidas que ele dará prosseguimento aos grandes feitos da entidade. Eu, como prefeito, parabenizo os dois pelo compromisso e pela parceria que foi construída entre o poder público e o privado. O que a Acibr precisar para o bem de Brusque, ficaremos à disposição”, destacou André.

Homenagens

A Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá, fez questão de, no início da solenidade, prestar uma justa homenagem a duas pessoas que, nas últimas décadas, “tem se dedicado de forma admirável para a evolução e fortalecimento da Acibr e, por consequência, de toda Brusque e região”.

Foram homenageadas Maria Valzete Ludwig Valendowsky, com 25 anos ininterruptos concedidos à diretoria da Acibr e a Rita Cassia Conti, empresária esteve à frente da entidade nas gestões 2019-2021 e 2021-2023.

Uma terceira homenagem também foi feita a Bernadete Loos Moritz, que segundo a entidade, “tem desempenhado suas funções em prol da entidade nos últimos 15 anos”.

Futuro

Em seu discurso, Rita relembrou as inúmeras conquistas da entidade durante seu mandato. Muitas delas nas áreas de segurança e infraestrutura.

“Deixaremos eventos no calendário da cidade como o Almoço de Ideias que acontece em Guabiruba e Botuverá. Vale lembrar também da negociação do terreno da subestação da Celesc em Botuverá”.

Em complemento, Marlon, novo presidente da associação, aproveitou para lembrar demandas da Acibr que ainda não foram alcançadas pela entidade, e que seguirão como objetivos para o novo mandato.

Confira abaixo alguns deles:

Trevo de acesso entre a Rodovia Antônio Heil e a BR-101;

Duplicação da Rodovia Ivo Silveira, uma importante ligação com a BR-470;

Revitalização da Rodovia Gentil Battisti Archer;

Novo acesso entre Brusque e Guabiruba e Botuverá;

Subestação da Celesc em Botuverá;

Construção barragem de Botuverá;

Conclusão das obras do Centro de Inovação de Brusque;

Busca de efetivo militar para as cidades e principalmente, a divisão igualitária mínima do efetivo policial em Santa Catarina;

Equiparação do sublimite do imposto Simples Estadual com o limite do Simples Federal;

Diretoria 2023/2025

Marlon Sávio Sassi – Presidente

Rita Cassia Conti – Vice-presidente

José Augusto Werner – Diretor financeiro

Norival Fischer – Diretor de Projetos Especiais e Infraestrutura

Halisson Habitzreuter – Diretor de Assuntos Tecnológicos e Segurança

Altamir Antônio Schaadt – Diretor para Assuntos do Comércio

Daiane Kerli Rossano – Diretora de Núcleos e Câmaras

Alexandre Zen – Diretor de Assuntos da Indústria

Ivan Luiz Tridapalli – Diretor de Relações Empresariais

Fernando José de Oliveira – Diretor de Assuntos de Prestação de Serviços

Fábio Luis Kormann – Diretor para Assuntos de Pequenas e Micro Empresas

Rosemari Glatz – Diretora para Assuntos de Educação e Turismo

Cláudio José Schlindwein – Diretor para Assuntos Legais e Governamentais

Ingo Fischer Júnior – Diretor para Assuntos de Comércio Exterior

Werner Gustavo Willrich – Diretor para Assuntos Ambientais e da Saúde

Maria Walzete L. Walendowsky – Diretora para Assuntos do CESCB

Ralf Maschio e Silva – Diretor de Patrimônio

Pe. Silvano João da Costa – Diretor de Assuntos Comunitários

Taciano Petermann – Diretor Suplente

Gabriel Zen – Diretor Suplente

Jaqueline Knihs – Diretora Suplente



Conselho Deliberativo 2023/2025

Rita Cassia Conti

Pe. Silvano João da Costa

André Augusto Cipriani Gomes

Valter Floriani

Otto Hermann Grimm

Gisela Gracher Stieven

Fellipe Jacomossi

Denísio do Nascimento

César Gohr

Edson Ruben Muller

Rosemari Glatz

Halisson Habitzreuter

Janete Zen

Juçara Darosci Benvenutti

Edemar Fischer

Ingo Fischer

Elizete de Souza Geanesine Felix

Itamar Mosimann

Vanderlei Hassmann

Fernando Zen

Marise Westphal Hartke

Patricia Conti

Gustavo Caetano

Amilton Luiz Cardoso

Aristides Mafra Júnior

Antônio César de Souza

Dr. Charles Machado

Maria Valzete Ludvig Walendowsky

André Luiz Zen

Carlos Sérgio Zen

Luciano Hausmann

Rodrigo Lorenz Freitas

Luana Schumacher Vaz

Francine Krieger da Cunha

Eunice Francisco Furtado

Coordenação dos Núcleos Setoriais 2023/2025

José Aurino Gervasi (Núcleo de Agropecuárias e Pet Shops)

Catiane da Cruz (Núcleo de Atividades Físicas)

Robinson da Silva (Núcleo de Beneficiamento Têxtil)

Tais Alessandra Fischer Bacca (Núcleo de Comércio Exterior)

Bruno Gohr (Núcleo das Construtoras)

Andrea Niehues (Núcleo de Cooperativas)

Juçara Darosci Benvenutti (Núcleo de Corretores e Imobiliárias)

Daiane Zen (Núcleo de E-commerce)

Luana Schumacher Vaz (Núcleo de Empresários de Guabiruba)

Edson Rubens Muller (Núcleo de Empresários de Botuverá)

Cristina Fabiana Gomes Ziqui de Souza (Núcleo das Empresas Contábeis)

Rosangela Salete K. Evaristo (Núcleo de Escolas de Idiomas)

Eduardo Schlindwein (Núcleo de Fabricantes de Toalhas)

Indianara Costa Hochsprung (Núcleo de Gastronomia)

Valter Floriani (Núcleo de Gestão Ambiental)

Louise Dorow Caetano (Núcleo de Instituições Educacionais)

Cesar Busnardo Neto (Núcleo de Jovens Empreendedores)

Tiago de Oliveira Censi (Núcleo de Malharias)

José Antônio Gesser Júnior (Núcleo de Médicos Veterinários)

Cristiane Bonacina (Núcleo de Mulheres Empresárias)

Emily Dognini (Núcleo de Panificadoras e Confeitarias)

Amanda Sanches Baumel (Núcleo da Saúde)

Iracema Gonçalves de Paulo (Núcleo de Saúde e Segurança no Trabalho)

Ricardo Ferraro de Souza (Núcleo de Tecnologia da Informação)

Ingrid Witkowsky Carminatti (Núcleo de RH da Acibr)

