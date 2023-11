Ibprev lança aplicativo para agilizar atendimento para usuários da previdência, em Brusque

Com o objetivo de inovar, seguir a evolução tecnológica e facilitar o acesso aos serviços, o Instituto Brusquense de Previdência (Ibprev) lançou o aplicativo Prev+, uma ferramenta gratuita e de fácil acesso, voltado aos segurados.

Por meio do aplicativo será possível fazer recadastramento, prova de vida, emitir a relação de contribuições, receber notificações do Ibprev, ter acesso às informações financeiras do Instituto, protocolar processos de aposentadoria ou pensão e aos aposentados emitir folhas de pagamento e comprovante de rendimento anual.

“Nosso APP vem para reformular, para modernizar, para informatizar todo o nosso Ibprev, seja do ponto de vista de comunicação com os nossos segurados, seja do ponto de vista interno, em termos de processos, segmentos que nós realizamos no dia a dia”, explica o diretor-presidente Humberto Fornari.

Inicialmente, o aplicativo será utilizado para o processo eleitoral dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Ibprev, que ocorrerão neste mês de novembro, quando todos os segurados poderão votar diretamente pelo APP.

“A primeira parte a ser implantada é o processo de voto, das eleições para o Conselho Fiscal e para o Conselho de Administração. Através do cadastro de cada um, individual, senha individual de cada um, poderá fazer o voto online, sem precisar sair do seu trabalho, e no final da votação a gente vai ter o resultado de maneira mais rápida, transparente, segura”, finaliza.

O aplicativo está disponível para IOS e Android.

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: