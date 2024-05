Encontro dos Círculos Trentinos ocorrerá no fim de semana em Nova Trento

O Encontro dos Círculos Trentinos do Brasil, ocorrerá no próximo fim de semana, nos dias 1º e 2 de junho, no Centro de Espiritualidade Imaculada Conceição, em Nova Trento.

O evento discutirá temas importantes para a comunidade de descendentes italianos, como os 150 anos da grande imigração (comemorados em 2025), a formação de professores para o ensino da língua italiana e a ajuda humanitária para o Rio Grande do Sul.

Também terão momentos culturais e movimentação em prol do voluntariado. O resultado será posteriormente dividido com a comunidade através das diretorias dos círculos trentinos.

Segundo o coordenador dos Círculos Trentinos de Santa Catarina e Paraná, Andrey José Taffner Fraga, o evento contará com a presença de autoridades locais, da cônsul geral da Itália para os estados de Santa Catarina e Paraná, Eugenia Berti, além de membros da associação Trentini nel Mondo.

Presença nacional

Os círculos trentinos estão distribuídos em locais do território nacional em que existe concentração de descendentes de imigrantes trentinos. Eles desenvolvem atividades de cunho cultural, linguístico, voluntariado e histórico.

São 60 associações no Brasil, fundadas a partir de 1975, quando foi celebrado o centenário da imigração italiana. Elas estão divididas em três regiões: Rio Grande do Sul, com 16 associações, Santa Catarina e Paraná, com 29, e o centro-norte do país, com 15.

Nova Trento, município escolhido para sediar este encontro, foi fundada por imigrantes trentinos em 1875, e preserva até hoje marcas fortes da imigração, inclusive no dialeto.

