Escolas da rede municipal de Brusque recebem exposição Retratos da História, do jornal O Município

A Escola de Ensino Fundamental Lions Club Companheiro Oscar Maluche, no Steffen, foi a primeira a receber a exposição Retratos da História, do jornal O Município, na manhã de ontem.

A exposição nasceu do caderno especial dos 157 anos de Brusque, publicado no dia 4 de agosto, e que traz a releitura de 47 fotos da cidade em vários períodos de sua história, pelas lentes do fotógrafo Jailson Pollheim e do operador de drone Vinicios Raiser.

Em parceria com a Secretaria de Educação, outras dez escolas de Brusque receberão a exposição até o fim de setembro. Foram selecionadas 23 fotos e suas releituras para a mostra que será itinerante. As fotos ficarão dois dias em cada escola.

Na manhã de ontem, ao receberem a exposição, os alunos da Escola Oscar Maluche puderam vivenciar, pelas fotos, como era Brusque no passado e perceber com mais intensidade as mudanças sofridas pela cidade ao longo dos anos.

Para o diretor do jornal O Município, Claudio José Schlindwein, a exposição tem o objetivo de despertar nas crianças a curiosidade sobre a história da cidade em que vivem. “Acredito que a exposição pode despertar o espírito crítico, já que eles poderão comparar duas realidades de um mesmo local. Eles vão perceber que não só o cenário está diferente, mas também a arquitetura, os costumes e a questão ecológica. Será um mergulho na história por meio da percepção de cada um”.

O secretário de Educação, José Zancanaro, destaca a importância de levar a exposição até as escolas. “Para nós é de suma importância resgatar a memória, a história da cidade de Brusque e nada mais justo que incentivar e motivar as crianças através da exposição”.

Concurso de redação

Além da exposição, o caderno especial Retratos da História virou tema para o concurso de redação realizado pelo jornal O Município em parceria com a Livraria Graf. Os alunos do 8º ano da rede municipal de Brusque têm até o dia 15 de setembro para participarem do concurso. As redações devem falar sobre o antes e depois da cidade a partir de uma das fotos que compõem o caderno especial.

Schlindwein destaca que a exposição é uma espécie de complemento do concurso e pode auxiliar os alunos na hora de desenvolverem suas redações. “Ver fisicamente os materiais, interagir com eles, com certeza vai despertar maior senso crítico e criatividade nos alunos”.

Cronograma da exposição

29 e 30/8 – Escola Lions Club Companheiro Oscar Maluche (Steffen)

31 e 1/9 – Escola Professora Georgina Ramos da Luz (São Pedro)

4 e 5/9 – Escola Alberto Pretti (Limeira)

6 e 11/9 – Escola Nova Brasília (Nova Brasília)

12 e 13/9 – Escola Professor José Vieira Corte (Santa Luzia)

14 e 15/9 – Escola Edith Gama Ramos (Dom Joaquim)

18 e 19/9 – Escola de Ensino Fundamental Cedro Alto (Cedro Alto)

20 e 21/9 – Escola de Ensino Fundamental Paquetá (Paquetá)

22 e 25/9 – Escola Isaura Gouveia Gevaerd (Thomaz Coelho)

26 e 27/9 – Escola João Hassmann (Guarani)

28 e 29/9 – Escola Padre Luiz Gonzaga Steiner (Souza Cruz)