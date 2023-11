Espetáculo Paixão e Morte de um Homem Livre, de Guabiruba, segue em buscas de recursos

O espetáculo Paixão e Morte de Um Homem Livre, de Guabiruba, segue em fase de captação de recursos, através da Lei Rouanet. As apresentações estão marcadas para os dias 28 e 29 de março de 2024.

Promovido pela Associação Artístico Cultural São Pedro (AACSP), o evento reúne mais de 400 voluntários e cerca de nove mil espectadores durante os dois dias de apresentação.

De acordo com o presidente da AACSP, Sérgio Valle, o projeto está aprovado junto ao Ministério da Cultura. Por meio da lei federal, as empresas têm a possibilidade de patrocinar espetáculos e fomentar a expressão artística, deduzindo esse valor do Imposto de Renda.

“Temos aprovado para captar, via Lei de Incentivo à Cultura, R$ 498 mil. Buscamos o apoio das empresas para alinharem suas marcas ao nosso espetáculo, que chega a sua 24ª edição, movimentando toda a cidade e trazendo espectadores de toda a região”, afirma.

Sérgio destaca que a proposta de patrocínio já foi encaminhada para empresas tributadas sobre o lucro real da região e a expectativa é garantir recursos que viabilizem o projeto. Ele ainda cita algumas vantagens de alinhamento das marcas ao espetáculo. “Na próxima edição o foco são as mulheres e o trabalho coletivo de todos os voluntários. Ou seja, nossos patrocinadores estarão interagindo com este elenco expressivo, em um projeto consolidado e de grande abrangência”, expressa.

Segundo ele, outro ponto positivo é que, ao investir no teatro, as empresas também contribuem com a economia local. “São inúmeros fornecedores contratados para viabilizar as apresentações, gerando um ganho para a economia regional”, reforça.

Por fim, o presidente da AACSP enaltece a visibilidade do projeto, que tem repercussão no âmbito estadual. “O teatro se torna notícia nos jornais, rádios, canais de televisão e nas redes sociais, por ser considerado o maior espetáculo sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus no sul do Brasil. Isso faz com que muitas pessoas venham até Guabiruba e esgotem os ingressos dias antes das apresentações”.

Além da captação via lei federal, a AACSP tem outras quatro fontes de financiamento para realizar o tradicional espetáculo “Paixão e Morte de Um Homem Livre”: recursos próprios da entidade, provenientes de doações e participações em eventos; convênio com a Prefeitura de Guabiruba, que para a edição de 2024 já garantiu R$ 100 mil e mais o material para a construção do palco; apoios de empresas e voluntários; e a bilheteria do espetáculo anterior.

“Em 2022, graças à confiança dos nossos patrocinadores, alcançamos a captação máxima via lei federal. Com isso, precisamos menos do recurso arrecadado nas bilheterias para o pagamento das despesas e formamos um caixa para essa edição”, explica Sérgio.

