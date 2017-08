A CASACOR SANTA CATARINA 2017 acontece de 10 de setembro à 22 de outubro, no casarão da Praça Getúlio Vargas, antigo Asylo de Órphãs São Vicente de Paulo da IDES (Irmandade do Divino Espírito Santo). Um imóvel centenário tombado pelo município, que já foi ocupado pelo IPUF, Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis. Ao todo serão 28 ambientes divididos em 3 pavimentos com espaços que vão desde 20m² a 170m². Grandes nomes da arquitetura catarinense confirmaram presença neste grande evento.

Reconhecida e definida como a maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas, a CASACOR traz este ano como tema, o Design mais perto das pessoas, com projetos, soluções e ideias dos melhores profissionais do segmento, que levarão ao consumidor a preocupação com o design e sua função, forma, experiência e sobrevivência no cenário atual.

Com o foco no essencial, os franqueados Luiz e Francis Bernardo receberam a missão de transformar o imóvel centenário e tombado pelo município, numa mostra do que é essencial. Ou seja, destacar a essência de cada ambiente. E para isto, eles contam com uma turma criativa e cheia de inspirações.

As estrelas de CASACOR SC 2017 são: Chris Lago, Gabriel Hering, Diogo Lemos, Rita Lemos, Cris Passing, Isadora Maestri, Caroline Porto, Sidnei Machado, Karoline Bernardo, Mariana Pesca, Elise Lacerda, Anna Maya, Anderson Schussler, Marcelo Salum, Aline Pires, Natália Prates, Thiele Londero, Rose Campos, Rosani Girardi, Alcides Theis, Claudia Couto, Marco Antonio Medeiros, Andre Sartor, Juliana Pippi, Marcelo Wolschik, Alexandre Muller, Gabriel Bordin, Carina Beduschi, Priscila Koch, Mirian Rodrigues, Diego Viali, Pedro Tessarolo, Jairo Lopes, Fabio Pereira Vitorino, Leandro Ribeiro Sumar, Tauan Zanetta, Claudio Saladini, Leticia Vieira, Rico Mendonça, Luiz Gustavo Maestri, Christiane Ninck, Maira Queiroz, Vanessa Faller, Thais Giuti e Isabel Mercadante.

A CASACOR SC 2017 este ano tem um objetivo que vai além de encantar e surpreender o público em seus ambientes, ela tem um compromisso social com as crianças e adolescentes da IDES (Irmandade do Divino Espírito Santo), fundada há 244 anos. Depois da mostra, que ocorre de 10 de setembro a 22 de outubro, dando notoriedade nacional ao prédio centenário, ele estará repaginado, e poderá sediar eventos, gerando renda à entidade, e assim, fortalecendo esta obra de caridade que começou em 1773, com a fundação da Irmandade. “Nós percebemos que, além de ter um mercado pulsante no setor, Florianópolis valoriza seu patrimônio e sua história, e queremos colaborar com esta obra”, disse o franqueado Luiz Bernardo.

A IDES mantém, junto ao local, o Lar São Vicente de Paulo e o Centro Educacional Infantil Girassol (CEIG), onde atualmente, são atendidas 417 crianças e mais de 300 jovens em diferentes programas. Em seus 244 anos de atividades, foram encaminhadas mais de 800 crianças para adoção

Sobre a CASACOR

Pertencente ao Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a maior e melhor mostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2017 chega à sua 31ª edição em São Paulo, com 20 praças nacionais (Alagoas, Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Franca, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina), e mais seis internacionais (Miami, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai e Peru).

SERVIÇO:

O quê: CASACOR SC 2017

Quando: 10 de setembro a 22 de outubro de 2017 / terça à sexta das 15h às 21h, sábado das 13h às 21h e domingo das 13h às 19h

Onde: Praça Getúlio Vargas, 194 – centro – antigo casarão do Asylo de Orphãs São Vicente de Paulo da IDES (Irmandade do Divino Espírito Santo)

Ingressos: Inteira, R$40/Meia, R$20/Passaporte, R$100

Informações: (48) 99938-3894