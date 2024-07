Ex-vice-prefeito de Tijucas é encontrado morto na residência

O ex-vice-prefeito de Tijucas Luiz Rogério da Silva foi encontrado morto na residência na manhã desta segunda-feira, 8. Ele era presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) do município.

Conhecido como Rogerinho, Luiz faleceu aos 57 anos. Ele foi encontrado pelos bombeiros na casa dele, no Centro da cidade, inconsciente e sem sinais vitais.

A Polícia Militar foi acionada e prestou apoio à ocorrência. “A causa da morte será investigada pelas autoridades competentes”, diz o relatório do Corpo de Bombeiros.

Nota de pesar da prefeitura

A Prefeitura de Tijucas emitiu uma nota de pesar. Além de vice-prefeito, Rogerinho também foi vereador, secretário de Saúde e professor.

Ele era enfermeiro por formação e possuía bacharel em direito. O órgão afirma que Luiz tinha “grande destaque na história política de Tijucas”. Confira a nota completa:

“É com profundo pesar que a Administração Municipal de Tijucas comunica o falecimento de Luiz Rogério da Silva, o conhecido Rogerinho. Atual Presidente do Samae, Rogerinho tem grande destaque na história política de Tijucas, tendo sido vice-prefeito, vereador, secretário municipal de Saúde, além de professor na década de 80, enfermeiro por formação e bacharel em direito. A Administração Municipal se solidariza com seus familiares na esperança de que Deus nos conforte neste momento de profunda dor”.

