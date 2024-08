Fairtec 2024 terá 80 expositores em Brusque; confira datas da feira de construção civil

A Feira Tecnológica da Construção Civil, a Fairtec, ocorrerá de 12 a 15 de setembro no Pavilhão da Fenarreco, em Brusque. Com mais de 80 expositores já confirmados, a feira promete trazer as mais recentes inovações e tendências do setor.

O evento é realizado pelo Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brusque, Guabiruba, Botuverá e Nova Trento (Sinduscon), em parceria com a Andrade Eventos.

Nesta edição, o Pavilhão da Fenarreco será transformado em um espaço dedicado a apresentar produtos, soluções e inovações para a construção civil. A sustentabilidade será um dos principais diferenciais da feira, promovendo práticas e discussões sobre o futuro do setor.

A abertura oficial está marcada para às 19h do dia 12 de setembro. Junto à feira, os visitantes terão a oportunidade de participar do 7º Salão do Imóvel, com ofertas de investimento e projetos imobiliários da região, e da 7ª Mostra de Móveis e Decorações, que exibirá as últimas tendências em mobiliário e decoração.

“A Fairtec acontece desde 2011 em Brusque e, a cada edição, superamos as expectativas de público e negócios. Em 2022, recebemos cerca de 20 mil visitantes, e este ano, com o foco em sustentabilidade, esperamos um sucesso ainda maior. Cada expositor trará novidades nesse sentido, incluindo palestras temáticas”, destaca o presidente do Sinduscon, Ralf Maschio.

Inovações e Sustentabilidade

Entre as novidades da Fairtec 2024, estão diversas ações voltadas à sustentabilidade. Crachás feitos de papel semente, que poderão ser plantados após o evento, são um exemplo do compromisso com o meio ambiente. Eles serão utilizados por toda equipe de trabalho e expositores.

Além disso, em parceria com a empresa Neutraliza, haverá a premiação dos estandes mais sustentáveis e um estudo sobre a emissão de carbono durante a feira, que será compensada com o plantio de 15 mudas de árvores no Parque Zoobotânico de Brusque. A organização também se comprometeu com o descarte correto de resíduos gerados durante o evento.

Confira a programação completa

Quinta-feira – 12/9

19h – Abertura Oficial

20h – Show Nino Acústico (Palco Externo)

20h30 – Palestra ‘A sustentabilidade e o futuro da construção’ com Alex Marson

22h – Fechamento do Pavilhão

Sexta-feira – 13/9

19h – Abertura do Pavilhão

19h – Palestra Hackathon – Turma de Engenharia e Arquitetura UNIFEBE

20h – Show Argel Acústico (Palco Externo)

23h – Fechamento do Pavilhão

Sábado, 14/9

10h – Abertura do Pavilhão

15h – Palestra ‘A Casa Sustentável’ com André Kohler Klabunde

16h – Palestra ‘Rochas na Arquitetura – Tendências de Mercado’ com Telso Ferreira Junior

19h – Palestra ‘Descarbonização: A Jornada das Empresas para um Futuro Sustentável’ com Damaris – Neutraliza

20h – Música com Adriel Silva

20h30 – Palestra ‘Atribuições dos profissionais do Sistema Confea/Crea’ com Pâmella Adryan Lima da Silva – Diretora Regional do CREA-SC Brusque – Eng. Civil e Tec. em Edificações

23h – Fechamento do Pavilhão

Domingo – 15/9

10h – Abertura do Pavilhão

18h – Fechamento do Pavilhão

