Família busca ajuda para encontrar jovem com deficiência desaparecida em Brusque

Jéssica Alessandra Trautemuller, de 24 anos, desapareceu na noite deste domingo, 19, no bairro Águas Claras. Segundo a família, ela foi vista pela última vez em Canelinha. Imagens também mostram a jovem passando por um posto de gasolina próximo da Vinícola Castel, em Nova Trento.

Jéssica possui deficiência intelectual, mesmo com 24 anos, possui idade mental de uma criança de 11. Ela também toma medicação controlada.

Desaparecimento

A jovem saiu de casa por volta das 21h de domingo, enquanto a família dormia. De acordo com eles, ela carregava uma mochila do homem aranha e vestia uma calça com detalhes em rosa e um casaco de cor escura com detalhes em roxo, além do cabelo loiro amarrado.

Segundo a mãe de Jéssica, Ivonete de Lara Trautemuller, no boletim de ocorrência, antes da filha deixar a residência, ela escreveu na parede “Vou trabalhar Nova Trento”.

Câmeras de um posto de gasolina localizado no bairro Claraíba, próximo à Vinícola Castel, em Nova Trento, filmaram a passagem da jovem às 8h15. Confira:

As últimas informações obtidas pela família são de que Jéssica foi vista em Canelinha.

Caso você tenha informações sobre Jéssica, entre em contato com a polícia. Também é possível falar com a família através dos números (47) 9 9670- 2438 (Ivonete) e 47 9 9670-2438 (Nicolle).

