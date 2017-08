Fanfarra João Boos participará de concurso no Paraná neste sábado

A Fanfarra João Boos (Fanjob), de Guabiruba, participa neste sábado, 26, do Concurso Interestadual de Fanfarras e Bandas (Cinfaban), em União da Vitória, Paraná. Foram meses em busca de recursos para custear o transporte, novos instrumentos e a inscrição do evento, além dos ensaios para apresentação de um novo repertório no dia do torneio.

Wilson Schmidt Junior, maestro e coordenador da Fanjob, ressalta que as bandas concorrentes, Fanfarra Municipal de Paiçandu (PR) e Banda de Percussão Gralha Azul, de General Carneiro (PR), são de alto nível, mas se mostra confiante em uma boa apresentação do grupo guabirubense. “Viajar com a banda é sempre uma experiência maravilhosa. Ainda mais que é a nossa primeira viagem interestadual para um concurso tão famoso e conceituado. Esperamos trazer mais um troféu de primeiro lugar”, destaca.

Além do grupo musical, também competem as demais alas da Fanjob, o Mór de Comando, o Pelotão de Bandeiras e o Balizador, todos na categoria sênior.Para o percussionista Matheus Moreira, 20, há 10 anos no meio bandístico, a pressão, para ele, é sempre a mesma. “É um concurso de muita tradição no sul do Brasil, sempre traz grandes fanfarras, campeãs estaduais e até nacionais, de nível muito alto. Uma semana antes do concurso já começa o frio na barriga, o nervosismo e isso nunca passa”, ressalta.

Para a diretora do educandário, Rosinei Ana Cugik, independente do resultado, a fanfarra já é vencedora. “Eles foram muito dedicados levantando recursos, fazendo ensaios exaustivos. Com certeza já são campeões, independente do resultado final”, finaliza. O grupo parte para a competição na sexta-feira, 25, a noite.