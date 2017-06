Fenajeep reúne cerca de 50 mil pessoas em Brusque

Depois de quatro dias de competições intensas, marcadas por adrenalina e aventura, terminou neste domingo, 18, a 24ª edição da Festa Nacional do Jeep – a Fenajeep.

Considerado o maior evento Off-Road da América do Sul, a disputa reuniu cerca de 50 mil visitantes e 100 pilotos na prova de Gaiola Cross, 45 no Desafio Fenajeep, 52 no Jeep Indoor e mais de 40 competidores no Rally de Regularidade.

O Salão Off-Road da Fenajeep também teve destaque neste ano. Foram 51 expositores que trouxeram produtos inovadores e muitas novidades para o setor. O evento contou ainda com exposição de veículos, trazida pela Companhia de Preservadores de Viaturas Militares e uma feira de artesanato.

O presidente do Brusque Jeep Clube e integrante da Comissão Organizadora da Fenajeep, Vilmar Walendowsky, o Negão, avalia o evento positivamente. Para ele, a cada edição a Fenajeep atrai mais e melhores competidores, além de trazer um público cada vez mais diversificado.

“Foram dias maravilhosos, desde o hasteamento da bandeira até o fim das disputas. São Pedro cooperou bastante com a gente e os visitantes que vieram já falaram que vão voltar”.

Negão lembra que quando iniciou-se a Fenajeep não se esperava que fosse se tornar um evento consolidado, e que hoje a principal preocupação é encontrar mais espaço para expandir a festa. “Brusque toda ganha com o evento, o comércio, hotéis, restaurantes”.

Adrenalina nas competições. Veja o vídeo:

Passeios Expediton e Radical

Lama, obstáculos e muito adrenalina não faltaram nos passeios Expedition e Radical, que aconteceram no sábado, 17. Cerca de 350 veículos saíram do estacionamento em frente à Arena Brusque para realizar os percursos, que neste ano teve um trajeto de 80 quilômetros e passou por Brusque, Guabiruba e Botuverá, incluindo no roteiro rios de águas cristalinas e paisagens exuberantes.

Destinado às pessoas com veículos 4×4, ao todo 135 veículos participaram do passeio, que teve como ponto principal a passagem pelo ribeirão no bairro Cristalina, em Botuverá. Um grupo de amigos do Uruguai viajaram dez horas para participar da Fenajeep e exclusivamente do Passeio Expedition.

Alex Reyes conta que há 15 anos fazem os passeios Off-Road e trilhas e em 2017 não poderia ser diferente. “Um amigo nosso veio no ano passado e fez a propaganda, aí este ano resolvemos vir. Gostamos muito da parte mecânica dos veículos e somos apaixonados por 4×4, sempre estamos envolvidos em encontros e trilhas”.

Rally de Regularidade

O Rally de Regularidade também foi um dos momentos marcantes desta Fenajeep. A prova teve saída às 9h do sábado, 17, do estacionamento em frente à Arena Brusque e seguiu em direção à Serra do Moura, passando pela Trilha Jantador e Estrada da Fazenda, para uma área de reflorestamento, com retorno ao pavilhão.

Mais de 40 competidores percorreram 100km, em cerca de quatro horas, em uma prova bem técnica, com um trajeto molhado, o que aumentou a dificuldade. O roteiro foi o mesmo para as três categorias, entretanto, a diferença foi a velocidade, que interferiu na prova.

Pedido de casamento

Não foram somente adrenalina e aventura que estiveram presentes nesta edição da Fenajeep. O amor também tomou conta da festa. Na tarde deste domingo, 18, após vencer a prova do Gaiola Cross, na categoria Aspirado, o piloto de Brusque Thiago Gomes Nazário, 27 anos, pediu a sua namorada Lizandra Puhler, 25, em casamento. O casal está junto há seis anos.

Há três anos ele participa do evento e compete em Santa Catarina e em 2017 conseguiu conquistar o importante título na disputa. Para fechar com chave de ouro o momento, ele decidiu publicamente fazer o pedido, que foi aceito com emoção por Lizandra. “Acordei pensando que se eu ganhasse faria isso e deu tudo certo”, conta Nazário.

Para Lizandra, que acompanha o namorado em todas as competições, o momento foi especial. “Eu não esperava que ele fosse fazer o pedido publicamente. Estou sempre torcendo, apoiando e vibrando com ele. Com a vitória, esse pedido foi mais especial”, diz ela.

Confira como foi o pedido de casamento: