Festival Gastronômico Temperô terá novidades neste ano

Após o sucesso da primeira edição, em 2016, o Temperô – Festival Gastronômico de Brusque terá novidades neste ano, que vão desde o horário de atendimento nos estabelecimentos até a criação de uma nova categoria para contemplar padarias e confeitarias. O evento ocorrerá entre 5 de julho e 6 de agosto.

O Temperô é um festival de comidas organizado por empresas do Núcleo de Gastronomia da Associação Empresarial de Brusque (Acibr), o Garni. A primeira edição foi no ano passado, inspirada em iniciativa semelhante de Balneário Camboriú, e superou as expectativas dos empresários.

Sara Caetano Sassi, da Sassipan e integrante da comissão organizadora do Temperô, diz que, em 2016, houve restaurantes que registraram vendas até três vezes maior do que o normal para o período. Por isso, neste ano, a ideia foi aumentar as opções e, com isso, atrair o público.

Até o ano passado, havia apenas uma opção para o público: menus com entrada, prato principal e sobremesa pelo valor de R$ 39,90. No entanto, os empresários perceberam que este preço é muito alto para panificadoras e confeitarias, por isso foi pensada uma nova faixa de preço.

A Sassipan, por exemplo, entrará nesta outra categoria, chamada de “Lanches e cafés”. O valor é de R$ 21,90, com vários combos. Os estabelecimentos são os mais variados, vai desde o Carolitas – que é focada em alimentação saudável – até padarias mais tradicionais.

Sara diz que houve uma boa adesão também a essa categoria, mais focada nos lanches. Marcelo Maffezzolli, integrante da comissão, diz que o objetivo principal é agradar ao público. Ele é empresário da fábrica Café Colonial, que não tem um ponto de venda, mas patrocina a iniciativa.

“Brusque tem uma diversidade gastronômica, com cafés muito fortes, que é cultural, e os restaurantes, que vêm crescendo. A intenção é atender o comportamento gastronômico dos brusquenses, por isso abrimos essas opções”, diz Maffezzolli.

Além de ter aumentado as opções, o Temperô também mudou o horário de atendimento. Na primeira edição, o festival valia apenas para horários à noite. Já neste ano também haverá opções para almoço. Horários específicos devem ser consultados em cada comércio.

Sara também destaca que os workshops ocorrerão novamente. Nomes conhecidos devem vir ao município. A programação sairá em breve.

Como funciona

O Temperô é um festival que reúne vários restaurantes e outros estabelecimentos. Para participar, a pessoa deve pegar um cartão-fidelidade nos estabelecimentos participantes. Ela vai em cada um e, ao participar, ganha um selo.

Não é permitido repetir os selos, com o objetivo de fazer o cliente visitar vários estabelecimentos. Quem preencher todo o cartão ganhará um brinde.



Os menus que serão servidos

Estes são apenas alguns dos pratos serão servidos. Outros estabelecimentos divulgarão, em breve, qual será o seu cardápio. Confira os menus já confirmados:

Categoria Restaurante

Batata Bistrô

Entrada: palitos de batata doce com orégano, acompanhados de molho rosé caseiro.

Prato principal: batata recheada de linguiça Blumenau aos três tomates.

Sobremesa: brownie de chocolate acompanhado de sorvete de creme trufado e calda de caramelo.

Preço: 49,90

Chef do Mar

Entrada: salada verde fresca com molho da casa.

Prato principal: spaetzle às natas com camarão.

Sobremesa: mini-churros com doce de leite.

Preço: 49,90

Hotel Monthez

Entrada: canelone de palmito à parmeggiana.

Prato principal: filé mignon com risoto quatro queijos.

Sobremesa: cheesecake de Oreo.

Preço: 49,90

People Pub

Entrada: ostra gratinada com queijo grana.

Prato principal: combo oriental contemporâneo. (5 sashimis, 2 niguiris, 4 gunkas, 3 friturinhas)

Sobremesa: bolinho de castanha com sorvete de whisky coberto com caviar de mel.

Preço: 49,90

Pietro’s Restaurante

Entrada: salada mediterrânea.

Prato principal: contra-filé angus black.

Sobremesa: torta gelada Pietro’s.

Preço: 49,90

Sotille

Entrada: salada mediterrânea.

Prato principal: nhoque splendore de camarão.

Sobremesa: bannana’s.

Preço: 49,90

Zehn Bier

Entrada: espetinho caprese, tomate cereja, mozarela de búfala e manjericão. Acompanha molho presto.

Prato principal: filé de tilápia a dorê com duo de purê de mandioquinha com creme de gorgonzola e cebola roxa crocante.

Sobremesa: abacaxi grelhado com especiarias, farofa de castanhas e sorvete de chocolate com avelã

Preço: 49,90



Categoria Lanches e Cafés

Carolitas e Nutri Tice

Combo à sua escolha: sanduíche no pão baguette sem glúten e com recheio de frango desfiado com bionese (maionese de biomassa de banana verde com temperinhos), rúcula e tomate seco + 1 suco natural + 1 café pequeno e 1 cookie de chocolate saudável.

Preço: 21,90

Diverty

Combo à sua escolha:

1 sanduíche entre:

– Baguette de linguiça Blumenau, com cebola caramelizada e molho especial acompanhado de batatas rústicas com alecrim

-Burguer Bacon acompanhado de fritas

– X-Galinha acompanhado de onion rings e fritas.

Preço: 21,90

Sassipan

Salada de folhas verdes, molho especial e queijo parmesão.

Almoço à sua escolha: três opções de massas: nhoque de batata doce, talharim ou penne. Acompanhados com molho de tomates pelados e:

Azeitonas pretas e manjericão;

Frango com alho poró;

Linguiça Blumenau e Vinho Branco;

Carne, bacon, calabresa e vinho tinto;

Sobremesa: Mini Bolinho Brownie com Oreo

Preço: 21,90