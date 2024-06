Fiesc emite nota de pesar pela morte do empresário Nelson Zen

A Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc) manifestou seu pesar pelo falecimento, na segunda-feira, 10, aos 91 anos, do empresário Nelson Zen, um dos fundadores da Zen S.A., de Brusque.

Em maio de 1960, quando residiam em São Paulo, Nelson e seu irmão Hylário, criaram a Irmãos Zen, focada na fabricação de peças de rádio, mas que acabou se transformando numa das principais fabricantes brasileiras de impulsor de partida, componente de todos os tipos de veículos.

“Nelson Zen se destacou pela sua inventividade e criatividade, formando uma parceria muito frutífera com o irmão”, salientou o presidente da FIESC, Mario Cezar de Aguiar. “Além do exemplo de integridade, Nelson, juntamente com Hilário, nos deixa uma grande contribuição para a economia e geração de empregos”, disse.

O vice-presidente da Fiesc para o Vale do Itajaí Mirim, Edemar Fischer, também destacou a contribuição de Nelson Zen ao desenvolvimento regional.

“É um momento de dor. Lamentamos a perda de um amigo e empresário querido, que ajudou a construir a história da cidade”, afirmou. “Nossos sinceros sentimentos à família e um eterno agradecimento por sua contribuição ao desenvolvimento de toda a região”, enalteceu.

Em 1963, a empresa já estava voltada para o setor automotivo e, doze anos mais tarde, os proprietários a transferiram para sua cidade natal. Em Brusque também a empresa ganhou o nome de Zen S.A.

A Zen S/A emitiu nota de pesar. Leia a seguir:

“Comunicamos com profundo pesar o falecimento de Sr. Nelson Zen, um dos fundadores da ZEN S.A., aos 91 anos, ocorrido nesta segunda-feira, dia 10. Sua dedicação à geração de empregos dignos e sua contribuição para o avanço econômico da região foram fontes de grande orgulho para este notável empresário, que deixou sua marca na história da metalurgia em Santa Catarina. Nascido em Brusque (SC), Nelson iniciou sua jornada aos 14 anos na Fábrica de Tecidos Carlos Renaux, onde passou por diversas etapas, desde oficinas de manutenção em tecelagem até fiação. Foi lá que, ainda antes de completar 18 anos, teve seu primeiro contato com o setor industrial e descobriu sua paixão pelo ofício de torneiro mecânico, uma paixão que o acompanhou ao longo de toda a vida.

Criatividade e empreendedorismo marcaram sua trajetória. Juntamente com o irmão Hylário, falecido em 2020, transformaram um sonho em realidade. Em 1960, fundaram a metalúrgica Irmãos Zen, hoje conhecida como ZEN S.A., uma das principais fabricantes de autopeças do Brasil e uma significativa fornecedora para o mercado internacional, exportando para mais de 60 países. As dificuldades nos primeiros anos de empreendedorismo formaram o cenário perfeito para que uma mente inquieta desbravasse novos horizontes. Diante de uma pequena oficina com poucos recursos, Nelson desenvolveu o talento pelo qual seria reconhecido, a criatividade. Apaixonado pela arte da ferramentaria, em suas mãos equipamentos simples ganhavam contornos de máquinas robustas e outros eram desenvolvidos do zero.

A inteligência e a curiosidade de Sr. Nelson possibilitaram a fabricação do primeiro impulsor de partida da ZEN, em 1963. Desde então, os impulsores se tornaram o carro-chefe entre as linhas de produtos da empresa. É inegável que sua inventividade e comprometimento moldaram o DNA da organização, que se destaca pela tradição em processos enxutos de produção altamente eficientes e pela qualidade reconhecida internacionalmente.

Que neste período de pesar, família e amigos encontrem serenidade, sabendo que o legado do Sr. Nelson permanecerá vivo na essência da ZEN S.A., inspirando gerações futuras”.

Leia também:

1. Funcionário da Prefeitura de São João Batista morre aos 56 anos

2. Investigação sobre morte no Casarão Schaefer após desabamento é arquivada pelo Ministério Público

3. Jornal O Município se destaca na formação e crescimento de jornalistas da região

4. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (10 a 12/06)

5. Conheça o colecionável do Bruscão no Brasileirão Série B

Assista agora mesmo!

Kaktu’s: a história do bar de Guabiruba que marcou a geração dos anos 90: