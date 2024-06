Semifinais do Futebol Amador de Brusque começam neste fim de semana

O Campeonato de Futebol Amador de Brusque chegou às semifinais, que terão seus jogos de ida disputados neste sábado, 15, e neste domingo, 16. Physiocorp/Nova União, Mecânica do Japa, Santos Dumont/Lojas Simon e Vidraçaria Azaléia/América ainda sonham com o título.

A última partida das quartas de final terminou neste domingo, 9. Vidraçaria Azaléia e Abresc jogaram, no domingo, 9, o segundo tempo do jogo de volta, no campo do América. Não foram marcados gols nesta segunda etapa. No primeiro tempo, disputado no fim de semana anterior, a Vidraçaria Azaléia fez 1 a 0, e a arbitragem havia interrompido a partida no intervalo entendendo que não havia condições de segurança. O placar agregado foi 2 a 0.

Numa das semifinais, Santos Dumont e Vidraçaria Azaléia fazem um “reencontro”. O Vidraçaria Azaléia campeão de 2023 foi um combinado entre América e Santos Dumont. Em 2022, Santos Dumont e América jogaram a final. Agora separadas, as equipes se enfrentam em 2024 por uma vaga na final.

Semifinais – ida

Sábado, 15 – 15h15

Santos Dumont x Vidraçaria Azaléia

Estádio Maria Steffen (América)

Domingo, 16 – 09h45

Physiocorp x Mecânica do Japa

Estádio Vicente Bissoni (Cedrense)

