Prefeitura decide instalar câmeras nas UBSs de Brusque após relatos de práticas inadequadas por parte dos servidores

A secretária municipal de Saúde, Thayse Rosa, reuniu-se com o prefeito André Vechi, o vice-prefeito Deco Batisti e representantes de diversos setores do governo para discutir ações voltadas ao atendimento da comunidade nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O encontro ocorreu na manhã desta quarta-feira, dia 12.

Entre as ações decididas estão a instalação de câmeras nas recepções de todas as UBSs, a criação de uma ouvidoria específica para a Secretaria de Saúde, a instalação de placas informativas com o número da ouvidoria e a capacitação contínua dos profissionais com novas orientações.

Motivo

Recentemente, com a implantação do horário estendido e a chegada de novas equipes de profissionais de saúde, a prefeitura relatou ter recebido denúncias de práticas inadequadas por parte de alguns servidores contra pacientes que procuraram atendimento nas UBSs.

Em alguns casos, usuários foram informados de que as respectivas UBSs funcionavam apenas em horários específicos, que havia um limite de senhas e consultas, ou que o atendimento era restrito a determinados turnos, de acordo com a rua de residência, entre outras informações consideradas incorretas pela prefeitura.

Conforme a secretária, as unidades básicas de saúde devem estar disponíveis para a população durante todo o horário de atendimento.

“Em nenhum momento, um paciente deve ser encaminhado de volta para casa sem ser atendido, e todos devem ter seus procedimentos de urgência realizados”.

Penalidades mais duras

Além disso, a prefeitura encaminhará à Câmara de Vereadores um projeto de lei que estabelece penalidades mais duras para servidores que se recusarem a atender pacientes nas unidades, tornando o ato uma infração gravíssima.

“Não vamos mais tolerar servidores que mandam pacientes para casa. Os avanços vêm sendo prejudicados por conta de uma minoria de servidores. Não existe mandar o paciente embora; é uma conduta errada. O paciente precisa ser atendido”, explica o prefeito André Vechi.

“A gente não pode deixar uma minoria de profissionais prejudicar a saúde do cidadão brusquense. Temos que valorizar e respeitar os bons servidores, que são a grande maioria”, finaliza.

Vale ressaltar que, no caso de consultas e procedimentos agendados, o atendimento ocorre no horário e no dia marcado. No entanto, se um paciente chegar à unidade com alguma queixa, ele deve ser atendido conforme a ordem de chegada.

