Homem fica ferido e tem duas paradas cardíacas após ser atingido por cabine de caminhão em Blumenau

Um homem, de 36 anos, ficou gravemente ferido e precisou ser encaminhado com urgência para o hospital após ser atingido por uma cabine de caminhão durante a tarde desta quarta-feira, 12. O caso aconteceu por volta das 15h30, no bairro Salto do Norte em Blumenau.

Por conta da gravidade do acontecimento, o Samu, o Arcanjo-03 e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Segundo as informações preliminares, o homem é trabalhador e prestava serviço de manutenção em caminhões, e no momento do acidente, ele estava fazendo reparos na cabine. Contudo, a cabine caiu e atingiu o homem, sendo o ferimento mais grave no tórax.

Quando os bombeiros chegaram no local, a vítima estava em parada cardíaca, e por conta disso, foi preciso fazer manobras de reanimação. Após um momento, ele se recuperou e foi colocado em uma ambulância, para encaminhamento ao Hospital Santa Isabel.

Contudo, no meio do caminho o homem sofreu mais uma parada cardíaca, e precisou ser reanimado. Ao chegar no hospital, ele foi atendido pelos médicos. Não há novas informações sobre o estado de saúde da vítima.

