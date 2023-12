Fiesc entrega kits para famílias afetadas pela enchente em Brusque

A vice-presidência da Fiesc da regional do Vale do Itajaí Mirim, que conta com escritório em Brusque, realizou a entrega de kits com produtos de higiene pessoal, alimentos e produtos de limpeza para famílias de Brusque atingidas pela enchente.

Conforme a Fiesc, foram 50 famílias moradoras loteamento Emma II e bairro Limoeiro, atingidas pelas cheias que assolaram a cidade nos últimos dias, atendidas.

O escritório, gerenciado pelo empresário Edemar Fischer, organizou e distribuiu os produtos de utilidade essencial. “Ficamos tocados em fazer ações como esta, pois sentimos pela perda dos moradores. Mas que bem que o espírito de solidariedade persiste e, prontamente, conseguimos organizar e distribuir os kits”, comenta.

A iniciativa contou com o apoio, também, do Projeto Sementes – um grupo de voluntários de Brusque que promove ações beneficentes, principalmente para crianças, como carreatas do Papai Noel e dias de lazer.

