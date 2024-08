Filho de Walter Orthmann aponta causa da morte e detalha últimos momentos de brusquense: “Ele não queria se entregar”

Após a morte de Walter Orthmann nesta sexta-feira, 2, o filho Chico Orthmann conversou com o jornal O Município sobre a morte do pai e como a família foi afetada.

Valmir Orthmann, ou Chico, como é chamado, conta que estava em casa quando soube do falecimento do pai. O velório acontece na capela luterana do Centro, às 19h30. O sepultamento será no Cemitério Luterano, no Centro, no sábado, 3, com horário a ser divulgado.

O filho conta que Walter já estava com a saúde debilitada e que a morte se deu pelo falecimento múltiplo dos órgãos. Durante a manhã, Chico estava em casa quando recebeu um chamado da cuidadora do pai, informando que ele aparentava estar gelado. A morte ocorreu por volta das 9h.

“Pessoa extremamente cuidadosa”

“Meu pai foi um homem que sabia de tudo, ele não esquecia de nada. Ele era uma pessoa extremamente cuidadosa. Cuidadoso com a vida dele, de tudo, era um homem muito organizado”, conta Chico.

“Ele não queria se entregar. Estávamos até conscientes de que isso não duraria muito, mas acho que devido à vontade dele de estar vivendo e de passar por esse momento de ser um dos senhores no livro do Guinness, fez com que ele não se entregasse de jeito e maneira. Ele procurava manter a mente dele o mais sã possível”, complementa.

RenauxView

Questionado sobre o período do pai como colaborador da empresa RenauxView, Chico conta que quando alguém da empresa ou da família falava com Walter, ele dizia: “isso é só um momento, quando eu ficar melhor eu vou continuar trabalhando, pois a vida é o trabalho. A vida é o que a gente coloca na cabeça”, conta Chico.

“Então ele era um homem muito extremamente lutador pela vida. Era um exemplo para nós, filhos, netos, e a gente gostava de ir na casa dele, pois dava ânimo para a gente. E com todos que ele conversava ele dava essa lição de vida, que ele sempre pregou”, complementa.

Inspiração do pai

“Poderia escrever diversas coisas, mas é que meu pai nos deu um exemplo de vida. Ele mostrou só coisas boas, e é por esse motivo que eu, mesmo sabendo que ele iria falecer a qualquer hora, não queria aceitar, porque é uma perda irreparável. E eu levo como lição de vida tudo que ele me dizia”.

Ao final, Chico reforça que Walter era uma referência na RenauxView. Em um período do qual o filho levava o pai até o trabalho, por conta de problemas de locomoção, conta que todos queriam abraçá-lo.

“Eu não quero guardar a fisionomia dele dos últimos dias, quando ele estava um pouco debilitado. Ele sempre foi um exemplo pra mim e só me mostrou coisas boas. Guardo o legado, honestidade, alegria e a grande força para viver”, finaliza.

