Homem invade escola, se enconde da polícia por três horas, mas é capturado em Joinville

Um homem, sem idade confirmada, foi capturado na manhã desta sexta-feira, 2, após invadir uma escola no bairro Paranaguamirim, em Joinville. Antes de ser pego, ele se escondeu por cerca de três horas em uma mata fechada a fim de despistar os policiais.

Entenda o caso

Segundo a Polícia Civil, no mês de maio deste ano, ocorreu um furto em uma casa lotérica, na cidade de Imbituba, onde os autores teriam quebrado a parede do estabelecimento comercial e aberto o cofre em que estava uma grande quantia em dinheiro.

A partir disso, uma força tarefa das Polícias Civil e Militar realizou diversas diligências sigilosas. A PC diz que durante as investigações foi possível apurar que a autoria era de uma associação criminosa especializada na prática de furtos em estabelecimentos comerciais.

“Os autores utilizavam-se de idênticos modos de agir, de forma que se deslocavam alguns dias antes de praticar o furto para fazer um levantamento do local e utilizavam maquinário pesado para quebrar as paredes e arrebentar os cofres para acessar os valores”, detalha a polícia.

Operação

Assim, nesta sexta-feira, as Polícias Civil e Militar deflagraram operação policial para dar cumprimento a quatro mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva.

Durante o cumprimento de uma das prisões preventivas, um dos autores percebeu a chegada dos policiais e fugiu para um terreno de mata fechada.

Ele, ainda de acordo com a PC, permaneceu no local por cerca de três horas, caminhando durante todo o tempo com o intuito de conseguir fugir. Sem exito na mata, então teria tentado invadir uma creche, o que segundo a polícia apenas não ocorreu por conta de um Policial Civil estar protegendo a unidade.

Desta forma, o homem teria se deslocado em direção a Escola de Educação Básica Professora Marli Maria de Souza, no bairro Paranaguamirim, pulado o muro e entrado nas dependências da instituição em pleno período de aula. Porém, foi capturado no interior da escola.

Não foi informado se o suspeito era um dos alvos de mandados de busca e apreensão ou prisão preventiva.

Leia também:

1. Homem fica gravemente ferido após capotamento em Botuverá

2. Points de Brusque: reviva a história de 14 boates e bares icônicos da cidade

3. Motociclista fica ferido após acidente com carro na Beira Rio, em Brusque

4. Aniversário de Brusque, Incanto Trentino e mais: confira nove coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

5. Eleições 2024: conheça os princípios editoriais da cobertura do jornal O Município

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: