Flamengo e Palmeiras testam elencos galáticos esta noite no Brasileirão

Embora estejam longe do líder Corinthians, Flamengo e Palmeiras contam com os elencos mais caros e reconhecidos do Brasil. Para fazer jus ao alto investimento, as duas equipes medem forças esta noite no estádio Luso-Brasileiro, ou ‘Ilha do Urubu’, como apelidou a torcida rubro-negra, a partir das 21h45.

A dupla que polarizou a briga pelo título brasileiro de 2016 por um bom tempo agora busca escalar mais posições ou, no mínimo, cravar a bandeira no G-4. O Fla vem de dois tropeços seguidos e quer contar com a força de sua torcida. O time ainda não deve contar com a nova contratação, o goleiro Diego Alves. Já o Verdão terá três desfalques para a partida: Edu Dracena, Guerra e Felipe Melo não foram relacionados. Deyverson, mais novo atleta alviverde, também não joga.

Avaí x Corinthians

O Timão tem mais uma chance de disparar na frente dos adversários e se recuperar do tropeço em casa contra o Atlético-PR. Para isso o time precisa, contudo, derrotar o Avaí, primeiro time na zona de rebaixamento e que não vence há duas rodadas. Com uma boa gordura, o Corinthians pode até perder que não corre o risco de sair do topo, mas neste caso pode começar a ver os adversários cada vez maiores no retrovisor.

Vitória x Grêmio

A chance do tricolor de se aproximar ainda mais do líder será lançada esta noite, a partir das 19h30. O time enfrenta, fora de casa, o Vitória, vice-lanterna do Brasileirão com apenas 12 pontos. A partida será no Barradão, estádio o qual a equipe baiana não vence há muitas partidas. Já o Grêmio mostra bom retrospecto fora de casa, com quatro vitórias em sete jogos no campo alheio.

São Paulo x Vasco

Há 40 dias sem vencer, o São Paulo enxerga no duelo com o Vasco a oportunidade para sair do mar de lama. O time vascaíno vive momento de irregularidade no campeonato, mas, caso conquiste uma importante vitória contra o tricolor no Morumbi, a equipe carioca pode encerrar a rodada no G-6. O duelo será a partir das 21h45.