Consultando sites de vários profissionais em meteorologia, algo me chamou atenção, a real possibilidade da entrada de uma forte massa de ar frio no sul do país para os últimos dias de maio. Poderá ser a mais intensa até então de 2017, a se confirmar esta tendência.

Antes porém, teremos a diminuição das nuvens a partir de amanhã,21, em toda SC, com um pouco de frio já para o amanhecer da próxima segunda-feira em Brusque, com predomínio do tempo seco. No entanto, lá pela quinta-feira já há previsão de um certo aquecimento à tarde quando poderemos ter algo entre 26 e 28ºC em boa parte das cidades do nosso estado. Agora é bom cuidar da saúde porque no final da sexta, aí sim, a forte massa de ar frio deverá se aproximar trazendo um amanhecer de sábado gelado em todo o Estado. Na Serra, temperatura em torno de 0ºC e geada. No domingo,28, o amanhecer deverá ser ainda mais gelado com temperatura abaixo de 0ºC na Serra com geada ampla. Na maior parte de SC, o domingo deverá amanhecer entre 1 e 3ºC e bem abaixo de 10ºC no Litoral, que inclui nosso município. Vamos acompanhar as atualizações dos meteorologistas pra ver se não teremos mudanças.