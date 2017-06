Futebol suíço livre abre 24ª edição dos Jogos Comunitários de Brusque

A 24ª edição dos Jogos Abertos Comunitários de Brusque inicia nesta quarta-feira, 21, com a disputa do futebol suíço livre. Os primeiros jogos ocorrem no Campo do Davi, no bairro Thomaz Coelho, Sociedade Santos Dumont, no Santa Terezinha e na Sociedade Angelina, São Pedro. As primeiras partidas tem início a partir das 19h30, sendo que o jogo de fundo de cada sede ocorre uma hora mais tarde, às 20h30.

O futebol suíço livre terá oito chaves, com dois classificados saindo de cada uma delas para as oitavas de final, disputadas em jogo único até a grande decisão, prevista inicialmente para o dia 25 de julho.

Além do futebol suíço livre, outras duas modalidades iniciam antes da abertura oficial da competição, no dia 7 de julho. O futebol suíço sênior e o futsal masculino livre começam no dia 26. Ao todo, os Jogos Comunitários de Brusque vão reunir mais de 4 mil atletas, em quase dois meses de competição. São 30 bairros que disputam troféus em 23 modalidades.

Futebol Suíço Livre

Grupo A

Limeira

São João

Planalto

Maluche

Grupo B

Santa Terezinha

Poço Fundo

Volta Grande

Rio Branco

Grupo C

Dom Joaquim

Steffen

São Pedro

Guarani

Grupo D

Santa Luzia

Azambuja

Santa Rita

Cedrinho

Grupo E

Paquetá

Bateas

Tomaz Coelho

Grupo F

Primeiro de Maio

Rua Nova Trento

Barra de Águas Claras

Grupo G

Águas Claras

Nova Brasília

Zantão

Grupo H

Centro

Ponta Russa

Souza Cruz

1º rodada (quarta-feira, 21)

Jogos no Campo do David (Tomaz Coelho)

19h30 – Limeira x São João

20h30 Planalto x Maluche

Jogos na Sociedade Santos Dumont

19h30 – Santa Terezinha x Poço Fundo

20h30 – Volta Grande x Rio Branco

Jogos na Sociedade Angelina

19h30 – Dom Joaquim x Steffen

20h30 – São Pedro x Guarani