Futevôlei: brusquenses figuram em três pódios nos torneios do fim de semana

O final de semana de sábado, 13, e domingo, 14, dois atletas da Associação Brusquense de Futevôlei (ABF) disputaram três competições na categoria profissional, conseguindo figurar no pódio: Juninho Heil e Farley Paiva jogaram em Capão da Canoa (RS) e Laguna, no sul do estado. Juninho conquistou um primeiro e um segundo lugar, e Farley conquistou um segundo lugar.

O principal resultado foi o de campeão em Laguna, no domingo, 14. Disputando com 17 duplas, Juninho Heil e Amendoim, de Florianópolis, venceram a Copa DNA FTV.

No torneio Rei da Praia, realizado no sábado, 13, em Capão da Canoa (RS), a dupla foi vice-campeã, perdendo a final para Águia e Felipe Júnior. Farley e seu parceiro Pedro, de Porto Alegre, ficaram no quinto lugar.

Também em Capão da Canoa, mas no domingo, 13, Farley e Pedro foram vice-campeões da etapa do Circuito Gaúcho, perdendo a final para Felipinho, de Camboriú, e Sonda, de Porto Alegre.

