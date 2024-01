Adolescente suspeito de administrar grupo virtual que promovia automutilação é apreendido no Oeste de SC

Na manhã desta quarta-feira, 17, o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) realizou diligências, incluindo mandados de busca, apreensão e de internação provisória contra um adolescente suspeito de liderar um grupo virtual que incentivava jovens a praticarem automutilação. A detenção do menor ocorreu em uma localidade não divulgada no Oeste de Santa Catarina.

As investigações foram iniciadas no final de outubro de 2023, e o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) alega que o grupo privado instigava os jovens a realizarem cortes profundos no corpo.

A investigação indicou que o propósito era efetuar cortes como uma forma de identificação dos administradores do grupo, além de outras formas de automutilação.

Caso sigiloso

A equipe da CyberGAECO conseguiu identificar os responsáveis pelos atos infracionais e executar o mandado de internação contra um deles. No entanto, o MP-SC não forneceu informações sobre o número de indivíduos sob investigação, a idade dos suspeitos ou a quantidade de mandados expedidos pela Vara da Infância e Juventude da Comarca no Oeste de Santa Catarina.

O caso está sob sigilo no CyberGAECO, uma entidade composta pelo MP-SC, Corpo de Bombeiros e polícias Militar, Civil e Penal, dedicada ao combate de crimes cometidos no ambiente virtual.

Como ajudar quem pensa em se ferir ou se suicidar

O CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece suporte emocional e preventivo para quem pensa em se ferir ou se suicidar. Você pode entrar em contato ligando gratuitamente para 188 ou acessando o site cvv.org.br/chat.

